UFO离奇命案｜杨偲泳拍拖收小惊喜最冧 凌文龙「升呢」追女神 逆市机会多感离奇｜专访

黑色幽默电影《UFO离奇命案》自上映至今，票房向300万进发，成绩不俗。在逆市下，小本经营、题材另类，反而杀出血路。凌文龙、杨偲泳担正男、女主角，前者拍戏终于「升呢」可以追女神杨偲泳，该片故事讲爱情亦谈友谊，无微言大义，希望观众睇得轻松，笑足80几分钟。撰文︰李志宏、摄影︰许文光

杨偲泳爱情生活要调剂

凌文龙早年在活动上认识杨偲泳，赞对方是女神，杨偲泳即刻反白眼！是次正式合作，饰演网红情侣，因为讯息落差，令故事发展由惊喜变惊吓，仲搞出人命！凌文龙说︰「现实中拍拖嘅话，惊喜我OK，不过唔使好似戏中咁夸张！例如对方无缘无故辱骂我，要搞到我好唔开心，然后先嚟情节大反转，呢种形式只会令我更加讨厌你，太Dramatic嘞！」杨偲泳就表示︰「情侣之间嘅小惊喜，点都要有㗎，系生活嘅小调剂。其实唔单止情侣，我哋对家人、朋友都要有心，我最近做得最多就系送惊喜畀两个侄女，会突然带佢哋去主题乐园玩，小朋友嘅开心就系咁简单。」

凌文龙在张继聪Workshop活动上认识杨偲泳，赞对方转数快又大胆，形容她表演时，说话犹如「轰炸机」，令对手难以招架。

杨偲泳在《UFO离奇命案》中演网络红人，形象突出。

《UFO离奇命案》局中有局

戏中提及社交平台的影响，凌文龙不是网络重度使用者，自嘲是「科技舅父」好落后，「我最近先知filter（滤镜）点用！」他使用手机Apps时，就像聚会中周围问人「呢个点玩？」的长辈。杨偲泳有玩社交网，但关掉留言功能，「因为见过有网民互相争论，我唔识处理，索性关掉！」她会睇Reels打发时间，「都系啲冇乜内容嘅短片，笑完就滑走。」纯粹为娱乐而看，就像她在《UFO离奇命案》首映时说︰「希望大家支持呢套戏，因为我哋系冇乜message想讲。」该片玩局中局，主要角色4人，多线发展；主景是茶餐厅、马鞍山郊野，「我哋就系想观众轻轻松松80几分钟。」

《UFO离奇命案》杨偲泳、凌文龙、林子杰搞出个大头佛！

凌文龙体谅陈湛文

该片也谈友谊的珍贵，凌文龙明言，这行业的关系网建立得快，「拍一套戏，可能20几日，大家由唔识变到一齐努力达成目标。拍摄结束后，各自投入唔同剧组，价值观唔近嘅话，关系未必延续到。」杨偲泳认为取决于缘份，「我哋呢一班人，而家都会约出嚟食饭。」凌文龙︰「但Peter（陈湛文）经常唔出现！佢要凑女嘛，会谅解，唔会怪佢。」杨偲泳的圈中朋友仲有谈善言、林婷，「就算几耐冇见，一见面就乜都倾，感情依旧。」

凌文龙由演舞台剧到拍戏，大感际遇离奇。

《UFO离奇命案》主景得两个，茶餐厅是其一。

杨偲泳望创立「门派」

两人希望《UFO离奇命案》在市道不景下杀出血路，「无论网络平台定传统媒介，观众听故事嘅习惯经已唔同晒。」是次仅300万低成本制作，在业界内外引起讨论。杨偲泳强调，团队的出发点是希望观众接纳这类传统以外（警匪动作、爱情）题材，「等市场多几个『门派』，多元化啲。」凌文龙︰「唔一定大制作先系好电影。」

杨偲泳指凌文龙、陈湛文、林子杰是学院派，分析剧本有系统。她遇到看不懂的地方，就问拍档。

杨偲泳表示好奇和想像力，成为她追梦的动力。

杨偲泳坦言性格不擅长应对他人，好幸运遇到好多伯乐。

「天选之人」拍摄时跌倒骨裂，要坐轮椅，「多谢拍档冇推我落山！」

凌文龙感际遇好神奇

杨偲泳笑说自己是「天选之人」，「细细个就觉得宇宙咁大，点只得人类呀？」她深受电影《黑超特警组》系列影响，「外星人早就潜伏喺人类世界中……我会幻想被外星人绑架带走！」这份好奇、想像力，成为她追梦的动力；她做王灏儿《矛盾一生》MV主角，渐为大众留意，到这次担正，「好神奇！我性格唔擅长应对他人。好幸运遇到好多伯乐。」凌文龙如此形容际遇，「我冇谂过可以拍戏㗎！演艺戏剧学院毕业后，我做舞台剧剧全职演员，咁啱Mo姐（毛舜筠）睇到我表演，我先第一次接触电影拍《黄金花》。」在今天市道不景气下，他反而有机会做主角，「真心离奇！」

杨偲泳爱玩Wakesurf（无绳滑水），她担正的另一出电影《浪花男女》将于8月上画。

杨偲泳老best谈善言，两人曾拍电影《喜欢妳是妳》，有Kiss场面。

毛舜筠、凌文龙在《黄金花》中演母子，后者演中度智能障碍角色。

凌文龙发型：Yan Kwok@Lab two salon、化妆：Will Wong、服装：Sandro；杨偲泳发型：Lupus Chui、化妆：CarmenC、服装：Anteprima