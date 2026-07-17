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「Ball后」荣文蔚「野生捕获」夏兰特 开心合照见证「入球机器」宠女友超甜画面

影视圈
更新时间：11:00 2026-07-17 HKT
发布时间：11:00 2026-07-17 HKT

曾有「Ball后」之称的名媛荣文蔚（Yvette），是时尚界的活跃份子，近日荣文蔚远赴意大利西西里岛（Sicily），参加著名奢侈品牌在当地举行的高级男装订制系列时装骚，同场还有近日在世界杯上轰入7球、赢尽全球关注的「入球机器」挪威国脚夏兰特（Erling Haaland）携女友Isabel Haugseng Johansen出席。

荣文蔚时装骚捕获夏兰特

荣文蔚昨日（16日）在IG分享时装骚的照片，当中见到不少打卡照，更有在活动上捕获夏兰特与其女友Isabel Haugseng Johansen的影片，当中见到夏兰特全程对女友非常照顾，落楼梯时更拖实Isabel Haugseng Johansen，表现恩爱。

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荣文蔚向夏兰特成功「集邮」

荣文蔚亦把握是次难得的机会，在时装骚后的晚宴上成功「集邮」，站在夏兰特与Michele Morrone身后合照。夏兰特穿上白色西装亮相，帅气十足，而荣文蔚则以黑白条纹长裙，配以精致的头饰和珠宝，显得雍容华贵。

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荣文蔚是中信泰富主席荣智健侄女

荣文蔚在IG分享多张照片并留言，表示在陶尔米纳古剧场度过一个奇妙的夜晚，更标注「#haaland」，可见她对遇见荣文蔚感到非常兴奋。荣文蔚是中信泰富主席荣智健的侄女，自2019年辞去天机公关董事一职后，过住养尊处优的生活。

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夏兰特带领挪威队杀入世界杯8强：

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