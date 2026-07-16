梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活

「御用工人」梁爱（爱姐）早前患上胰脏癌放弃治疗，7月8日于内地老人院离世，享年87岁。梁爱一生经历无数风浪，她于上世纪60年代与导演老公左几婚后曾过着富裕生活，有指她最风光时，曾有3个工人和一个司机，少奶奶生活令人羡慕。可惜受「六七暴动」影响，他们的电影投资受到严重波及，60万元积蓄彻底蒸发。这场突如其来的经济灾难令他们的生活顿时沦入破产困境，梁爱更一度到工厂打工，与老公咬紧牙关携手面对人生最低谷。

梁爱曾经历丧夫丧子之痛

除经历破产，梁爱更要承受至亲接连离世的椎心之痛。两人早年移居加拿大后，老公左几于1997年因病逝世，令她痛失一生挚爱；更悲惨的是，两人育有的儿子在五十多岁时因心脏病英年早逝。经历丧夫与丧子双重打击，梁爱曾分享其豁达的丧子心情：「人唔使叹惜咁多，有啲嘢系上天整定，好似佢临走前话畀定笔钱我，但系我𠮶阵话唔使，点知佢一走乜都冇晒。」

相关阅读：梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家

梁爱回流独居屋邨单位

接连失去家庭支柱后，梁爱晚年必须坚强地面对孤独。在加拿大送别老公与儿子后，孑然一身的她最终决定独自由加拿大回流香港生活，独居于沙田的屋邨。虽然梁爱曾透露孙仔想回港生活照顾她，但她认为孙仔也有自己家庭，不想影响他们，去年她不幸患癌也选择自己入往内地的老人院。这位经历过破产与生死离别的资深演员，仍以极强的意志力在香港度过暮年，其坎坷却坚韧的人生经历令人不胜唏嘘。

相关阅读：梁爱离世丨幼年遭生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌12岁离家做基层工作谋生