梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人

有TVB「御用工人」之称的资深演员梁爱近日因胰脏癌离世，享年87岁，据知其家人已为她办完身后事。梁爱晚年独居，去年确诊患癌后，豁达地拒绝化疗，决意与癌共生。梁爱今年4月最后一次露面，就是接受其好友、资深传媒人杨绍鸿到深圳老人院探望，当时的梁爱已骨瘦如柴，坐在轮椅上状甚虚弱，据指其体重跌至不足70磅。

梁爱最后露面身形消瘦

梁爱最后一次露面令人心酸。从其好友杨绍鸿分享的探病照中可见，当时梁爱身处深圳的安老院，她满头白发，身穿白色T恤，坐在轮椅上，身形极度单薄。虽然她当时已非常虚弱，但仍能与专程探望的杨绍鸿聊天。杨绍鸿在社交平台分享照片并写道：「你唔止坚，仲系好强！总之你一定要加油！」为好友打气，场面令人动容。杨绍鸿今日（16日）亦在社交平台再次分享这张合照，留言悼念梁爱：「呢次系最后一次见你，无语。亲爱的爱姐，一路好走，有缘嘅话，我哋下辈子再合作。」

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梁爱去年尾哽咽谈生死

回看去年底，梁爱曾接受杨绍鸿的YouTube频道访问，当时她虽已患癌，但精神尚可，还能面带笑容与好友合照。在访问中，一向坚强的梁爱罕有地流露脆弱一面，谈及独自面对生死时，她不禁哽咽抹泪，表示「一条友之嘛。生生死死，都系我自己一个人，惊乜嘢啫」，令人心酸。她更忆述，丈夫与儿子离世时，她都强忍悲痛，待独自一人时才敢哭泣，其坚忍的个性让人十分心痛。

梁爱豁达对抗癌症拒绝化疗

梁爱在访问中也透露，当医生告知她患上胰脏癌，更有个如鸡蛋般大的肿瘤时，她表现得异常冷静。医生询问她是否接受化疗，她竟回答：「咪住，等我冷静下先，要落街食口烟先返嚟答复你。」她认为生死有命，加上自己身体状况不佳，故决定「乜都唔疗」，坦然与癌共存。梁爱曾表示「做人要认命」够钟就走：「老来求去得舒服，80几岁仲唔『收工』？唔好霸住人哋个位」。而她亦讲过因心脏问题而三度晕倒入院，已预早签定「不急救同意书」，并愿离世后捐出遗体做大体老师。

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