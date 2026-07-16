任达华搞鬼偷食粉丝鱼饼被「公审」 结果出乎意外获静静鸡埋单 网民笑喊：原来系我食咗你成餐饭

71岁影帝任达华向来亲民，近日却有网民在社交网以《任达华你有冇搞x错 离x晒谱》为题发文「闹爆」，分享连环偶遇的经历。从开心合照，到在同一食肆被华哥调皮食咗他一嚿鱼饼，最后演变成超意外结局，铁证华哥超好人。

任达华停车场初见主动畀Like

该网民在社交网发文分享，指当日与友人在停车场见到任达华正泊车，正犹豫有否认错人之际，华哥已率先向他们举起拇指畀Like，亲切态度即时打破隔膜，确认眼前人正是影帝无误。

任达华有求必应合照

其后在升降机口再碰面，网民对华哥说：「华哥，咁啱我呢几日翻煲紧《黑社会》。」步出电梯后，网民询问能否合照，任达华爽快答应，更幽默地抛出：「影相好呀！唔使戴头盔 钓鱼就要带」，神还原梁家辉角色大D被石头扑头的经典桥段，引得该网民与朋友即场爆笑。

任达华偷鱼饼兼埋单

缘份未尽，网民与朋友到餐厅食饭，竟又与华哥同一间。他们更被安排坐在华哥厢房门口，当华哥经过时，突然调皮地伸手吃掉了网民一嚿鱼饼，网民表示：「本身都想闹佢 不过算啦！」直至食饱埋单，竟然有意外惊喜，店员告知他们已有人结账，原来任达华静悄悄替他们埋了单。网民难掩激动，写下：「任达华你有冇搞x错？立乱埋人哋张单 ，搞到我以为你食咗我嚿鱼饼 ，原来系我食咗你成餐饭。」帖文一出，即引来大量网民分享自身遇过任达华的暖心经历，力赞他毫无架子、以礼待人，合照有求必应。

