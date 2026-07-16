Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

任达华搞鬼偷食粉丝鱼饼被「公审」 结果出乎意外原来静静鸡埋单 网民笑喊：原来系我食咗你成餐饭

影视圈
更新时间：18:15 2026-07-16 HKT
发布时间：18:15 2026-07-16 HKT

71岁影帝任达华向来亲民，近日却有网民在社交网以《任达华你有冇搞x错 离x晒谱》为题发文「闹爆」，分享连环偶遇的经历。从开心合照，到在同一食肆被华哥调皮食咗他一嚿鱼饼，最后演变成超意外结局，铁证华哥超好人。

任达华停车场初见主动畀Like

该网民在社交网发文分享，指当日与友人在停车场见到任达华正泊车，正犹豫有否认错人之际，华哥已率先向他们举起拇指畀Like，亲切态度即时打破隔膜，确认眼前人正是影帝无误。

任达华有求必应合照

其后在升降机口再碰面，网民对华哥说：「华哥，咁啱我呢几日翻煲紧《黑社会》。」步出电梯后，网民询问能否合照，任达华爽快答应，更幽默地抛出：「影相好呀！唔使戴头盔 钓鱼就要带」，神还原梁家辉角色大D被石头扑头的经典桥段，引得该网民与朋友即场爆笑。

任达华偷鱼饼兼埋单

缘份未尽，网民与朋友到餐厅食饭，竟又与华哥同一间。他们更被安排坐在华哥厢房门口，当华哥经过时，突然调皮地伸手吃掉了网民一嚿鱼饼，网民表示：「本身都想闹佢 不过算啦！」直至食饱埋单，竟然有意外惊喜，店员告知他们已有人结账，原来任达华静悄悄替他们埋了单。网民难掩激动，写下：「任达华你有冇搞x错？立乱埋人哋张单 ，搞到我以为你食咗我嚿鱼饼 ，原来系我食咗你成餐饭。」帖文一出，即引来大量网民分享自身遇过任达华的暖心经历，力赞他毫无架子、以礼待人，合照有求必应。
 

最Hit
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
5小时前
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
观塘新商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
观塘新地商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
生活百科
7小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
3小时前
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
7小时前
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
影视圈
10小时前
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
影视圈
1小时前
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
11小时前
事发地点位于新西兰皇后镇附近。
00:54
新西兰南岛附近发生严重车祸 1名港人不幸罹难
即时国际
6小时前