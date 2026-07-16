梁爱离世丨幼年遭亲生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌 12岁离家做基层工作谋生

资深老戏骨梁爱去年确诊胰脏癌，却拒绝化疗，今日（16日）传出梁爱于7月8日在内地的老人院辞世，享年87岁。梁爱入行多年，经常在剧集饰演乐天、泼辣的角色，现实中却经历人生起伏，童年惨遭父母抛弃，老年丧父丧子，堪比一部悲情连续剧。

梁爱童年生活苦涩

入行超过半世纪的梁爱，曾参演《狂潮》、《网中人》等经典剧集，当中以《他来自江湖》中与周星驰斗气互窒的巴辣工人「爱姐」为人印象深刻，因而有TVB「御用工人」之称。梁爱演技出色，与其充满苦涩的童年脱不了关系。

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出生于内地的梁爱自幼家贫，年幼时遭亲生父母抛弃，其后获香港一户富裕家庭收养，成为养女，但寄人篱下的生活，对梁爱而言并不好过。梁爱的养父母其后家道中落，令梁爱要靠自己自力更生。

梁爱养父母家道中落

梁爱曾在访问中提到在养父母的家庭中，经常遭到欺凌，因此在12岁时决定离家出走。梁爱脱离养父母后，为谋生曾做过工厂包装工人，亦试过在大排档做侍应，以及做住家工人等基层工作，直到19岁时应征临时演员，才正式展开演艺生涯。

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