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关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧

影视圈
更新时间：09:00 2026-07-17 HKT
发布时间：09:00 2026-07-17 HKT

资深已故TVB好戏之人「虾叔」关海山的儿子关聪，于70年代曾凭《楚留香》中「无花和尚」一角红遍两岸三地，是不少观众的童年回忆。现年72岁的他已淡出幕前多年，但日前就有网民在台湾街头捕获关聪摆档卖自家制XO酱，曝光了这位昔日小生的最新状态。

关聪面色红润眼神精灵

从网民分享的照片及描述可见，虽然关聪已年过70，但依然头发浓密；即使面上留有不少皱纹，却依然面色红润、眼神精灵。面对粉丝邀请合照，他非常配合地笑面迎人，并对著镜头竖起手指公，整体精神状态远比实际年龄年轻得多。当日关聪的打扮十分贴地，只是简单穿上一件T恤于街头摆卖，已经完全褪去昔日的大明星风采。

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关聪如老街坊般亲切

该名幸运捕获他的网民分享了两人的真实互动，指关聪亲自在街头摆档卖自家制的XO酱，全程完全没有明星包袱，和客人在路边有倾有讲，宛如老街坊般亲切。网民上前确认其身份后表示要支持购买，关聪随即推销：「你要不要买三罐，算你一千就好」，当网民略带尴尬表示身上只有五百元时，关聪贴心询问口味，得知对方选了麻辣味后，更自信大赞对方「很会挑，麻辣很好吃」。其后网民要求合照，关聪不但爽快答应，更主动提议：「那我们在这里拍，光线比较好」，举动相当暖心。

关聪如获赞认真生活

对于昔日大明星如今在街头自食其力，该名发帖网民大赞关聪脚踏实地，感性写道：「人生就是这样，有人继续演戏，有人努力过日子。角色会落幕，但认真生活的人，永远值得掌声。」

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夏雨被卷入吻戏伸脷风波：

关聪因为夏雨转战台湾？

回顾关聪的演艺生涯，他1972年毕业于第一期无线电视艺员训练班，曾是当红的TVB明星，在中港台都累积了不少粉丝。约40年前他转战台湾发展，他曾透露这与夏雨有很大关系，当年因夏雨不肯剃光头，两人才交换了角色成就了「无花和尚」，而他最初到台湾也是因为夏雨先接到邀请。不过，关聪在台湾的打拼之路曾遭遇重大挫折，惨被骗去逾2,000万新台币（约500万港元），一度要靠酒精麻醉自己。

关聪拥3台湾房产

关聪虽然曾是大明星，但现时已看淡得失回归平淡，闲时打台湾麻雀及练气功消磨时间，如今在街头摆档卖酱也只是体验接地气的生活。事实上，目前定居台北的他生活安定无忧，早年他曾透露自己在台北市精华地段拥有3间物业，加上家人留下的资产，绝对是不愁衣食。

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