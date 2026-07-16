周嘉仪入马场撑爱驹肉紧打气 连续三次跑第2名网民嘲「二奶命」 住公屋逆袭变半山富婆

43岁的的前TVB「新闻女神」周嘉仪自2015年离开主播台转战金融界后，事业发展一帆风顺，近年更荣升马主，经常与家人朋友入马场为爱驹打气。昨日（15日），周嘉仪再次带同父母及胞姊现身马场，支持名下爱驹「天下宠儿」出赛。当晚周嘉仪悉心打扮，身穿粉色连身裙，配上名牌手袋，尽显高贵气质。从影片可见，当赛事进入直路阶段时，站在看台上的周嘉仪表现得相当肉紧，全程投入，紧张地紧握拳头，不时探头张望，口中不停大嗌「上呀、上呀」，为爱驹呐喊助威。当「天下宠儿」一度看似有望率先冲线时，她与胞姊的兴奋之情溢于言表。然而爱驹最终屈居亚军，大热倒灶，令一心期望拉头马的周嘉仪难掩失望，流露出可惜的表情。这已是「天下宠儿」连续第三次跑出第二名，似乎与冠军无缘，更被马迷嘲她的爱驹是「二奶命」。

周嘉仪升呢搬入半山豪宅

回顾周嘉仪的经历，自离开新闻界后，成功转战金融界，她现于金融公司担任董事，凭借其专业知识和广阔人脉，在事业上屡创佳绩。随著事业的成功，她的生活质素亦不断提升，财力相当雄厚。据悉她早已由昔日居住的公屋，搬进荃湾的千万海景豪宅；最近更上一层楼，迁入租金更为昂贵的半山豪宅，享受优越的生活环境。周嘉仪不时在社交平台分享她的富贵生活，从她分享的日常照片可见，其新居的巨型衣帽间内放满了琳瑯满目的名牌手袋，当中不乏Hermès、Chanel等，早已跻身城中富婆行列。

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周嘉仪传曾与已婚男同事过从甚密

周嘉仪除了事业和财富惹人注目外，其丰富的感情生活也一直是外界的焦点。在TVB任职期间，她曾一度被传出疑似介入男同事婚姻，引发满城风雨。其后她又与now新闻台的已婚编辑主任陈智燊传出绯闻，关系扑朔迷离。离开新闻界后，周嘉仪的感情生活依旧多姿多彩，曾被传媒拍到与不同的城中才俊约会，对象非富则贵，感情状况依然备受外界关注。

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