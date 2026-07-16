姜涛街头被野生捕获即兴戏瘾大发 坚称自己姓陈：我系姜生御用发型师

姜涛近日在街头被一名街拍摄影师认出，对方上前想邀请拍照，却意外触发一场充满喜感的即兴对戏。姜涛一时戏瘾大发，坚称自己并非本尊，还化身「姜涛御用发型师」，与摄影师一问一答，期间连番趁机大赞「姜生」，场面搞笑。

姜涛搞笑发戏瘾

事缘该名经常邀请艺人及穿搭出众路人拍照的摄影师，偶遇姜涛便礼貌上前打招呼：「姜生，你好呀！」没想到姜涛竟然矢口否认：「姜生？我唔系㖞！我姓陈。」摄影师当场呆住，还以为自己认错人，马上道歉：「Sorry！认错人，唔好意思。」但他很快回过神来，确定眼前人确是姜涛，只是在开玩笑，便索性陪他演下去。

姜涛自封发型师

姜涛见对方接戏，便继续把故事编下去：「我系发型师嚟，但我今日帮姜生整发型。」原本同行的工作人员已伸手示意不要拍摄，但听见这句对白后，随即退开，任由「陈生」自由发挥。摄影师顺势接话：「原来系咁！你系姜生发型师。」姜涛忍着笑回应：「系喇！系喇！我平时都好钟意模仿佢啲发型。」

姜涛藉「陈生」身分自赞

摄影师追问：「咁多唔多人认错你？」姜涛一脸正经地说：「都多㗎！」然后毫不客气地赞起自己来：「我好钟意佢，连手机壳都系佢。我几欣赏呢个后生仔。」摄影师一时不知如何接话，只说了句：「哗！」

姜涛顺势推广身上品牌

其后，摄影师递上手机展示自己的专页作品，自我介绍：「我做紧一啲内容，经常赞一啲著衫好睇嘅人……呢套衫几衬你㖞！」当天身穿品牌服饰的姜涛立即抓紧宣传机会，顺水推舟地说：「呢套就系姜生送俾我，（摄影师︰Really！）系呀，姜生好钟意Burberry㗎，而家要著得清新啲清凉啲，所以佢俾咗白色呢套我著。」他再度忍笑自赞：「我都好欣赏姜生嘅品味。」最后，摄影师笑说：「陈生，你都真系几搞笑。」不过，这次邀拍虽然未有成事，摄影师专页也没有上载「陈生」的街拍照片，但换来一条趣味十足的短片，跟姜涛对戏一场，可谓另一种收获。

