非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑

TVB热播剧集《非份之罪》第三单元「一亿杀机」昨晚（16日）迎来结局，剧情不断反转引发网民热烈讨论。剧中杀死「聪B」张绍聪（施焯日 饰）的真凶终于揭晓，幕后黑手竟是其亲母梁悦萍（陈炜 饰）！陈炜在剧中为还清家族债务而嫁入张家，对智障老公张宏智（徐荣 饰）没有真爱，最终为钱狠下杀手，被网民封「奸角天花板」，更被力推为今届视后大热。除了引人追看的剧情，日前一幕梁悦萍被奶奶邓淑娴（卢宛茵 饰）强硬要求伸手为老公洗澡及清洁重要部位的戏份，亦引起网民讨论。官方最新释出这场戏的幕后花絮NG片段，揭露镜头后竟然变成了爆笑喜剧场面！

卢宛茵「神指导」吓窒徐荣

全段NG片段的最高潮，莫过于陈炜准备伸手为浴缸中的徐荣清洁的瞬间。在正式拍摄前，饰演奶奶的卢宛茵亲自落场进行「神指导」，她捉住陈炜的手在满是泡泡的浴缸中寻找「正确位置」，更搞笑地指著徐荣的下半身说：「你畀个位佢（按压）！」这个突如其来的举动，令一直浸在水中的徐荣做出惊讶表情，连声表示：「呢度OK喇，呢度OK喇！呢度……呢度……呢度OK喇！」陈炜在旁也露出尴尬表情，随即转移话题，指徐荣太大动作将遮掩身体的泡泡都推走。徐荣除了要应付这无比尴尬的场面，更在浴缸中无奈笑指水温太热，以「阿智腔」表达水太热：「好似热过头先㖞……」令拿着花洒的陈炜也大笑。

今晚（16日）《东张西望》播出陈炜的访问片段，陈炜分享与李家鼎及徐荣拍亲热场面的幕后故事，她透露与鼎爷的床上戏事前经过多次试位，更称一度忘记曾跟徐荣拍亲热场面，反而最令她深刻的是为徐荣冲凉，陈炜说：「最开心系有场戏帮佢冲凉，跟住要伸只手落去摸徐荣嘅重要部位，避得好紧要，你知唔知呀……好难摸唔到㗎嘛！哈哈……」

相关阅读：非份之罪｜陈炜Deep V睡衣丰满上围任睇唔嬲 泡泡浸浴零死角白滑肌肤极级诱惑

陈炜剖白角色贪念 徐荣盼下次演正常情侣

除了爆笑的NG过程，片段中亦收录了演员们的幕后访谈。陈炜亲自剖白角色心声，指出《非份之罪》中每个角色都有属于自己的欲望与罪恶，而她所饰演的梁悦萍，其最大的弱点就是「贪钱」，亦是为了还清债务才会屈就自己。

至于在剧中挑战智障角色的徐荣则表示，这次与陈炜的合作形式非常特别及难忘。他更笑言，希望将来有机会能与陈炜以「正常情侣」的身份再度合作，不用再经历这种奇特的夫妻关系。

相关阅读：非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂