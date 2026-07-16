邱淑贞老公沈嘉伟豪掷4200万增持中半山豪宅 家族投资眼光独到展现雄厚财力

一代性感女神邱淑贞于1999年与时装品牌创办人沈嘉伟结婚，并为老公诞下三个女儿沈月、沈日及沈晨，邱淑贞婚后息影照顾家庭，直到近年陪大女沈月出席活动，才现身公开场合。近日有市场消息指，邱淑贞老公沈嘉伟及家族成员，豪掷高达4,200万元购入中半山老牌传统豪宅地利根德阁的一个三房单位。据悉，是次成交的豪宅单位位于地利根德阁3座中层B室，实用面积约达1,602平方呎，采三房连一套房间隔，空间相当宽敞。以本次成交价计算，实用呎价大约为26,217元。

沈嘉伟家族成员共同投资

翻查物业登记资料显示，新买家以「博沛有限公司（POPBEST LIMITED）」的名义登记，该公司的董事包括沈嘉伟的家族成员，除沈嘉伟本人外，见到其姊妹沈秀娴、沈秀慧。而该公司背后的股东则为「3WH LIMITED」及另一家海外公司，在「3WH LIMITED」的股东名单中，有邱淑贞及沈嘉伟胞弟沈健伟的名字，估计今次入市是家族成员的共同投资。

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沈嘉伟的家族对地利根德阁情有独钟，翻查过往的投资纪录，从1996年至2004年期间，沈嘉伟家族曾多次透过同一公司名义，大手扫地利根德阁多个单位，当时的入市价介乎1,200万至2,585万元不等。其中最为人津津乐道的一次获利，发生在2004年，当时沈嘉伟的家族以1,200万元购入一个低层A室单位，仅持货一年多便以1,550万元转手，帐面赚350万元，升幅接近三成。

邱淑贞老公沈嘉伟曾将时装王国上市

邱淑贞的老公沈嘉伟于1988年创立I.T的前身Green Peace，创业初期曾引入Levi's 501及Dr. Martens等品牌，并在1993年于铜锣湾开设品牌旗舰店。沈嘉伟其后将公司进军内地市场，并于2005年在香港上市，市值一度逼近百亿港元。沈嘉伟于2011年收购潮牌A Bathing Ape，成为公司日后的主要收入来源。不过沈嘉伟于2020年底联同私募基金提出公司私有化方案，最终在2021年撤销长达16年的上市地位。

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