罗启豪盼与四届「中声生」合作拍剧 李金凯羡慕赵浚承主演《三代同糖》搞笑求职：由探班开始烦监制

《中年好声音》唱将罗启豪、刘洋、李金凯及王郑浚仁今日到书展出席首本纪念集《中年好声音之声情之旅》新书发布及签名会，书中收录过百张独家照片、专访、回顾文章及粉丝心声，吸引近百位歌迷携同灯牌到书展摊位支持。歌迷及后亦到签书会排队集齐四位歌手签名，近距离与偶像互动打卡合照，负责「守尾门」的王郑浚仁亲切地询问并写上每位粉丝的名字？李金凯亦由胞姊代笔在书中盖上签名印章。

李金凯怕锡到破皮

四位歌手受访时，表示每人分别邀请25位歌迷、合共100人参与签书活动，今晨亦预早到公司练定签名。王郑浚仁主动提出留低为限量100位粉丝以外的歌迷签书，希望回馈大家前来支持的热情；李金凯更特地将签名订制成盖印，为满足粉丝准备充足。谈到盖印时，李金凯笑指未能为新书亲送唇印：「我怕锡到破皮！（锡粉丝面珠墩？）哗！咁赚𠮶个系我㖞！（粉丝可拥抱？）送一个鼓励嘅拥抱最适合。」

王郑浚仁期待刘洋骚肌

罗启豪透露母亲与胞姊均有预购新书，送赠一众亲朋好友，销情好的话亦会拍片向粉丝道谢。谈到晒肌肉作为福利，罗启豪表示开红馆演唱会前有开始节食及锻炼，但远远未到可以骚肌的进度，王郑随即笑指：「骚肌肉的话，刘洋我会比较期待！」刘洋则马上耍手拧头：「我骚唔到，你骚啦，你得嘅！」

王郑浚仁爆《中年4》大热尤淑情系紧张大师

《中年好声音4》将迎决赛，论到心水参赛者时，王郑兴奋指十强中有4位来自马来西亚，自己与大热门尤淑情最熟稔：「佢系紧张大师嚟，每场比赛都问我点算、要点唱先好，我都会同佢喺酒店倾三个钟。我同佢『讲怕咩呀？你依家都系大热啦！』但佢都仲系好大压力，好努力减肥成块面都尖晒！」至于第四届将有新一批歌手冒起，四位均毫不担心师弟妹抢饭碗，对节目去向亦未有消息，刘洋认为若相隔一会再拍摄第五届，更新节目内容，观众亦不会感到疲劳。

罗启豪自荐拍剧

对于新处境喜剧《爱．回家之三代同糖》由出身「中3生》赵浚承饰演男主角，大家都为他加油并感骄傲，至于争取加盟剧集，金凯则幽默地表示：「由探班开始，探多啲班等监制见到我哋多啲，令佢觉得『哗！你哋几个好烦』不如一齐拍啦！」罗启豪则期待四届《中年好声音》能够合演剧集，不论是否音乐剧形式，只要适合大家表演便可：「其实我Day One已经自荐！」希望能够促成合作。

