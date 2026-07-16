世界杯2026｜碧咸嫂庆祝英格兰即输 无缘争冠网民赖Victoria 麦当娜BTS闭幕礼献声

英格兰于香港时间今日凌晨的世界杯4强赛事中，以1比2不敌阿根廷，无缘决赛，英格兰球迷矛头直指「碧咸嫂」Victoria Beckham。事缘英格兰于55分钟由翠锋安东尼哥顿（Anthony Gordon）先开纪录，惟阿根廷其后于7分钟内连入两球逆转胜，阿根廷成功进入决赛。有球迷翻炒Victoria日前于英格兰对挪威的8强战中，即使英格兰入球，她都面无表情，而今日她突「交戏」，在英格兰入波后兴奋地欢呼。

碧咸眼湿湿

碧咸夫妇今日再次带同儿子Romeo及Cruz、Cruz女友Jackie Apostel、女儿Harper到场睇波，赛后夫妇二人被拍到掩面难掩失落，碧咸更一度眼湿湿。除碧咸一家外，「滚石」乐队主音米积加（Mick Jagger）、前「One Direction」成员Louis Tomlinson与女友Zara McDermott，以及美国饶舌歌手2 Chainz等亦有现身球场睇波撑英格兰。阿根廷将于19日在纽约新泽西球场迎战西班牙，争夺今届世界杯冠军。另外，碧咸老友汤告鲁斯（Tom Cruise）及歌手珍妮花赫逊（Jennifer Hudson）日前获公布为世界杯闭幕礼演出，珍妮花会唱美国国歌，天后Shakira、麦当娜（Madonna）、天王Justin Bieber及韩团防弹少年团（BTS）都将为闭幕礼献唱。