吴绮莉罕谈成龙拒认吴卓林内幕？首揭从未被要求为女儿做亲子鉴定  认为分手后骨肉与旧爱无关

吴绮莉与有妇之夫成龙的关系多年来都成为焦点，当年有传吴绮莉未婚产女后，成龙曾主动提出，要求吴绮莉为「小龙女」吴卓林做DNA亲子鉴定，并表示只要确认血缘便愿意负起责任，但却遭到吴绮莉执意拒绝，最终导致成龙未能得知吴卓林是否亲生，故此只好放弃骨肉。然而，吴绮莉昨晚（15日）在抖音开直播时，却澄清这个流传了足足27年的说法，公开「成龙不认亲生女儿」的内情。

吴绮莉透露从未为女儿做亲子鉴定

在昨晚的直播中，面对网民再次追问当年为何不做亲子鉴定时，吴绮莉表现得相当平静，坦言：「从来没有任何一个人叫我做过亲子鉴定。」这短短一句话，彻底粉碎了外界多年来指她「心虚回避」、「刻意拒绝」的揣测，更被网民解读为间接表达了成龙从未弄清楚自己是否吴卓林的生父。

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吴绮莉怀孕时已跟成龙分手

对于单亲妈妈的身份，吴绮莉在直播中直言，不管在哪个年代，如果一男一女已经决定分开，而女方又想把孩子生下来的话，腹中块肉已经跟生父毫无关系。吴绮莉表示：「我觉得不管哪个年代，如果大家决定分开了，不管这个女的有没有孩子，如果那个女的决定要这个孩子的话，那跟那个男的还有啥关系。」

传成龙叫吴绮莉堕胎

其实回顾当年，一直有传吴绮莉刚发现怀孕时，成龙就曾强烈要求她去堕胎，并指即使吴绮莉执意将孩子生下，他也绝不会承认关系，更不会负上任何做父亲的责任。加上后来吴绮莉为女儿取名「吴卓林」，被外界解读为暗含「卓越于林凤娇」的挑衅意味，令成龙更加坚定彻底不认父女关系的态度。如今吴绮莉亲口证实「从未有人要求做鉴定」，被质疑更进一步印证了当年的传闻——成龙由始至终都不想和吴绮莉的骨肉扯上任何关系。

吴绮莉未有怨恨成龙

背负著「心机纠缠」、「妄图捆绑名人」的标签足足27年，吴绮莉独自背上生育与养育的重担，熬过无数无人帮扶的艰难岁月。她在直播中坦言虽然辛苦，但「对成龙从没有丝毫的怨恨」。

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