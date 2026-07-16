咖喱黄雅慧挞着YouTuber怡富 拍拖外游「熊抱」新欢 网民踢爆10个月前已密会

曾参加ViuTV《全民造星IV》被网民封为「最美医生」的「咖喱」黄雅慧，早前卷入医美中心终止合作风波，沉寂两个月，「咖喱」黄雅慧展开新里程。黄雅慧近日在社交平台放闪，分享与YouTuber男友怡富到非洲摩洛哥旅行的影片，似未受合约纠纷影响心情。

「咖喱」黄雅慧跟怡富外游放闪

「咖喱」黄雅慧与男友怡富豪游北非摩洛哥，有指二人选择高规格的私人订制行程。从咖喱公开的影片所见，「咖喱」黄雅慧与怡富换上多套当地民族服装，二人在镜头前大玩变装舞蹈。在影片尾声，怡富更霸气地一把将女友拥入怀中，甜蜜指数爆灯。

「咖喱」黄雅慧在IG帖文写道：「让我们一起探索这个世界，感谢你们组织了这么棒的旅行，最棒的摩洛哥私人游览。」不少网民对「咖喱」黄雅慧感情有著落送上祝福，大赞二人好幸福：「晒过摩洛哥个太阳呀师兄」、「so sweet」、「闪到爆」、「真系好浪漫」、「揾到个同自己一齐大冒险嘅另一半系最开心」等。

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「咖喱」黄雅慧卷医美中心解雇风波

「咖喱」黄雅慧参加《全民造星IV》前，曾于16、17岁时获得机会成为女团成员，却因为要兼顾学业，最终放弃入行机会。「咖喱」黄雅慧之后选择读医科，与家人生病有关，希望成为医生帮助病人减轻痛苦，「咖喱」黄雅慧完成医生实习期后，曾在屯门医院任职急症室医生约两个月，却因看到《全民造星IV》招募，毅然辞去医生的稳定工作，不想错过追梦，当时获得男友及家人支持。

「咖喱」黄雅慧于今年4月卷入任职的医美中心解雇风波，当时被指控涉嫌未经授权将载有病人资料的文件带离诊所，医美中心即时终止与「咖喱」黄雅慧所有合作关系，并就事件报警。

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怡富由旅游记者变YouTuber

「咖喱」黄雅慧的新欢怡富，全名为翁怡富，曾任职报章旅游记者，于2021年开设个人YouTube频道「怡富Iwalkutake」，订阅人数多达23万。怡富的频道有别于一般饮食影片，以真实又不造作的记录式风格，足迹遍布法国、西班牙、南美洲、埃塞俄比亚、古巴、危地马拉等多个冷门或充满异国风情的国度。由于怡富经常深度讲解各地的历史背景，被网民大赞是「教科书级」的旅游频道。

「咖喱」黄雅慧与怡富今次公开放闪前，早在10个月前已有网民爆料，猜测二人结伴外游是情侣关系。但因「咖喱」黄雅慧在参加《全民造星IV》时有男友，另有网民指怡富另有女友，因而二人的关系当时未获证实。

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