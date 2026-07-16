王双骏亲解《25+英皇群星演唱会》辞演真相：冇不和冇情绪 认谢霆锋演得不够

王双骏今日出席第四届「亚艺无疆」艺术节2026宣传活动。7月13日是王双骏的55岁生日，问到可有收到什么惊喜？他笑称这年纪不需要惊喜了，与家人简单食饭庆祝便可以，他表示，因为他不太钟意庆祝生日，几十年都没有约埋朋友，或有时工作中渡过，而他的生日愿望是身心健康。

王双骏难和艺人沟通

重提《25+英皇群星演唱会2026》辞演主因一直成谜，王双骏首度开腔解释，其实是一些美丽的误会。他由最初接触演唱会时，岗位是设计整个骚的音乐，与导演及制作团队一齐构思，但奈何牵涉太多艺人，而这班艺人亦不是好得闲，一直冇机会面谈：「我觉得比较困难，因为好难知道大家心目中有冇画面或想做啲咩，好几个月一直约唔到。」去到最后，他明白艺人各有考量及想法，他决定退后一步：「我无意搞乱件事，如果我硬要参与落去，我觉得会影响了整个大局。」

王双骏强调非想像中的不和

他强调这不是大事，亦非大家想像中的不和：「其实我哋依然好愉快，系一个好理性决定，唔系我有咩情绪。因为已经要开骚，尽量所有人一齐谂点样令个骚顺利进行，呢个最紧要。所以我行后一步而冇影响大局，便可以专心处理谢霆锋演出部份。」

王双骏谈霆锋演出被删

提到霆锋在《25+英皇群星演唱会2026》演出突然删减，事后惹来观众及网民不满，王双骏认为大家期望不同，可能以为霆锋应该要这样，但他觉得没有一定：「我完全明白，你问我，我都觉得唔够，但唔紧要，佢唔系最后一次演出，佢依然系一个好hyper、好热情对待音乐嘅人，我哋可以期望下一次。」问到下一次还有机会与英皇合？他表示正定期与他们合作中，与霆锋做紧巡回演唱会，都是英皇的：「呢间公司入面有好多朋友，大家都知发生咩事，其实系一个好理性决定。除非你话个骚可以推迟多四个月，咁就可以再谂。」问到是否有歌手想唱多两首歌？他却表示又不是，追问是否排位先后出场问题？他澄清排位与现在大家看到的流程次序差不多。

王双骏伙恭硕良及三地乐队演出《三角演义》

此外，「亚艺无疆」开幕节目由王双骏X恭硕良& Friends ft. Uuhai（蒙古）、KARDI（韩国）、KIKI（泰国）《三角演义》合力演出音乐会。问到与不同国家地区组合合作在沟通上可有出现问题？他表示主要是以英文沟通，加上玩音乐的人很简单，只要件事好玩，可能技术上要求你做得到，大家就很容易夹到，他说：「比我想像中容易，最困难嘅系夹大家嘅档期，而佢哋好想将自己嘅音乐带到香港，所以呢次来港演出，佢哋感到十分兴奋。」

