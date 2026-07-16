袁文杰美加墨世界杯讲波爆红！自爆半夜直播激动大叫嘈醒老婆 张洁莲回应极温柔

2026年美加墨世界杯即将于香港时间7月20日（一）凌晨3点，上演阿根廷对战西班牙的决赛。袁文杰近日几乎场场世界杯都在其个人YouTube 频道节目《文杰讲波经》做直播评述，精准的分析受网民追捧，大赞他是「林尚义2.0」、「阿叔接班人」，他亦预告将紧贴直播评述今届世界杯决赛赛事。日前他接受商台节目《一圈圈》访问，谦虚回应新封号，并大爆在美加墨世界杯期间，半夜在家中直播讲波，老婆被「嘈醒」的反应。

袁文杰不敢与林尚义比较

袁文杰近年凭《爱·回家之开心速递》中「潮伟」一角深入民心，随着「潮伟」离开剧组，盛传他即将离开TVB，袁文杰似乎在网上找到事业新方向，几年前已在YouTube做球赛直播评述，近月世界杯开打，他更有不少广告收入，不少网民好奇他会否成为全职讲波界KOL。袁文杰日前接受商业电台节目《一圈圈》访问，与主持人畅谈这次美加墨世界杯直播的爆红经历。对于被封为「林尚义 2.0」，袁文杰显得非常谦虚，袁文杰表示：「真系无办法比较，始终阿叔（林尚义）系一个专业嘅足球员，佢又打滚咗咁多年，佢睇波经验又够啦，最主要系……佢真系落场同其他人交过手，呢啲冇办法系我哋啲门外汉可以讲到嘅。我哋呢啲叫做大家球迷坐埋一堆吹水，喺度倾波经。」

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袁文杰半夜直播感激动怕嘈醒老婆张洁莲

由于美加墨世界杯的赛事在香港时间多为深夜或清晨举行，要在客厅做 YouTube 声音直播，他在访问中笑称，在清晨四、五点的赛事中，自己常常一边看著球赛，一边抵挡铺天盖地的睡意，更试过困到整个人瞬间断片，袁文杰笑指：「我系『眼前两黑』啊！当下好惊，我自己而家回想返都惊，如果喺个Live度我瞓着咗，我谂会畀人讲十几廿年……如果瞓醒（未完Live）……哎呀……仲大件事！」

袁文杰亦表示，也曾担心半夜做直播会骚扰到正在熟睡的老婆张洁莲（Jackeline）。他笑言，很多男士半夜看球赛想大叫庆祝又怕吵醒另一半，但他发现强行压抑反而会「内伤」，袁文杰说：「如果你收住度力去讲，你把声仲会伤，好似啲武林高手咁，股力反噬返自己，哗，伤得更加严重！冇㗎啦，要放出嚟！」幸好，袁太张洁莲非常体谅他的工作与热情，每次询问老婆有否被他激动的声音「嘈醒」，张洁莲也只会温柔地问他：「唉，差唔多咁啦……」主持人都赞张洁莲反应好温柔，而袁文杰则笑着形容老婆的反应是「一言难尽」，夫妻的互动相当甜蜜。

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袁文杰获贤内助张洁莲默默撑

袁文杰与前儿童节目主持「Jackeline姐姐」张洁莲的甜蜜婚姻一直被视为圈中佳话。两人当年由张洁莲妹妹张紫樱牵红线相识，拍拖9年后于 2020 年底结婚。虽然女方曾经历过一段婚姻，但袁文杰从不介意，两人在交往期间更互相扶持走过人生低谷，度过丧母及爱猫离世而将婚期无限期押后的难关，足见感情深厚。

张洁莲对老公的兴趣一向百分百支持。袁文杰曾公开感激爱妻，表示：「我喜欢阿仙奴，她会陪住我睇波；她不介意陪著我迫地铁、食茶餐厅。现在工作多了，陪伴她的时间少了，她亦如旧地默默在背后支持著我！」有著这位最强后盾的无声陪伴与包容，令他在事业上能全情投入，绝对离不开太太张洁莲在背后满满的爱与支持！

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