海俊杰走出丧妻阴霾复工 近照曝光最新状态 与早前憔悴暴瘦外貌判若两人

53岁的海俊杰去年因化妆师老婆莫家慈猝逝而备受打击，不过事隔多月，他似乎已逐渐走出阴霾。近日有网民在美国波特兰偶遇海俊杰，并开心在社交平台分享两人的合照。相中的海俊杰虽然身形依旧清减，但整体气息已截然不同。他梳著一头整洁俐落的发型，以往因忧心过度而凹陷的双颊明显饱满了不少，面色变得红润，面对镜头时展露出久违了的灿烂笑容，状态不俗。对比去年老婆病重及刚离世时，他那满脸憔悴、眼窝深陷且身形暴瘦的模样，如今可谓判若两人，不少网民看到他的近照后，纷纷为他能重新振作大表支持。

海俊杰美国巡演被粉丝野生捕获

海俊杰这次现身美国，其实是为了演艺工作，为了不让身边的亲友担心，他早前已积极调养身体，并于今年3月率先复出，飞往内地拍摄短剧，希望藉著忙碌的工作让自己重新出发。而从他近期的行程可见，他已全面回归舞台，于7月份在美国多个城市举办巡回演出，行程涵盖波特兰、西雅图、波士顿等地，这次他以精神奕奕的面貌登台献唱，不仅展现了专业的演艺实力，更向外界宣告他已走出丧妻阴霾，重新出发。

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海俊杰老婆急性肝衰竭病逝

回顾去年，海俊杰确实经历了人生中最痛心的低谷。他的老婆莫家慈当时突发急性肝衰竭，病情急转直下。向来爱妻心切的他，曾放下艺人包袱，在镜头前声泪俱下地拍片，为老婆紧急寻求热心人士捐赠活肝，同时为庞大的医疗开支筹款。他当时形容老婆是自己「生命中最重要的人」，为了救妻可谓倾尽所有。尽管后来他更紧急安排太太北上求医，无奈最终仍未能挽回老婆的生命，丧妻之痛曾令他悲痛欲绝，坦言「感觉身体被掏空」，度过了一段极度黑暗的日子，如今看到他在美国巡演中重拾活力，网民纷纷向他送上祝福。

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