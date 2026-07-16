Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吕慧仪不舍《爱·回家》7月大结局 致谢编剧「脑力」创作 告别近十年角色美甲

影视圈
更新时间：16:15 2026-07-16 HKT
发布时间：16:15 2026-07-16 HKT

TVB 长寿处境剧《爱·回家之开心速递》饰演「熊若水」的吕慧仪，随着剧集定于7月正式落幕，近日接连在社交网分享感受。她既感激编剧团队创作出近3,000集的剧本，亦透露为角色坚持近十年的指甲造型终可「退役」，换上自己真正喜欢的款式。

《爱·回家》编剧功臣难得曝光

吕慧仪日前上载了与《爱·回家》编剧组的合照，直言这班幕后功臣平时大多埋首在编剧房奋战，鲜有现身，今次难得同框，她兴奋地将照片公开，并介绍这群无名英雄。吕慧仪忆述，每次经过编剧房外，总会听到里面传出噼呖啪啦的键盘声，以及阵阵大笑声。不久之后，便会收到教人又笑又喊的精彩剧本。她笑言自己活像一名小粉丝，每次新剧本一出炉，就急不及待追看，不经不觉便追完了这个超长篇故事，字里行间满是回味。

吕慧仪特意在帖文中展示编审与编剧们的名单，形容这些名字「是值得被记下来的」，她表示：「谢谢你们创下如此佳绩，也谢谢你们的『脑力』陪伴了我好多好多个晚上。这边毕业了，期待你们在新的岗位上继续加油。」尽显不舍之情。

吕慧仪公开十年「甲」期

而为彻底演活「熊若水」，吕慧仪多年来一直保持着同一款美甲造型，前后接近十个年头。随着剧集步入尾声，她终于卸下角色束缚，到修甲店拆掉旧甲、换上迎合自己喜好的新款式，她贴出美甲的照片，并表示：「因为水水这角色坚持了10年整甲 ，今日就拆一吓整返自己喜欢的款式氹自己开心。」

最Hit
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
8小时前
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
影视圈
7小时前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
即时国际
5小时前
周毅刚非礼罪成候惩。资料图片
高级警司周毅刚警总内三度非礼女下属罪成 官：发展「地下情」属一派胡言 明显为表达自己性兴奋
社会
4小时前
观塘新商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
观塘新地商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
生活百科
4小时前
李连杰爆母重男轻女自揭追仔四度失败 忆首次当爸竟感徬徨 利智细女Jada：那是你的错
李连杰爆母重男轻女自揭追仔四度失败 忆首次当爸竟感徬徨 利智细女Jada：那是你的错
影视圈
6小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
21小时前
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
4小时前