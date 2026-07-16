吕慧仪不舍《爱·回家》7月大结局 致谢编剧「脑力」创作 告别近十年角色美甲

TVB 长寿处境剧《爱·回家之开心速递》饰演「熊若水」的吕慧仪，随着剧集定于7月正式落幕，近日接连在社交网分享感受。她既感激编剧团队创作出近3,000集的剧本，亦透露为角色坚持近十年的指甲造型终可「退役」，换上自己真正喜欢的款式。

《爱·回家》编剧功臣难得曝光

吕慧仪日前上载了与《爱·回家》编剧组的合照，直言这班幕后功臣平时大多埋首在编剧房奋战，鲜有现身，今次难得同框，她兴奋地将照片公开，并介绍这群无名英雄。吕慧仪忆述，每次经过编剧房外，总会听到里面传出噼呖啪啦的键盘声，以及阵阵大笑声。不久之后，便会收到教人又笑又喊的精彩剧本。她笑言自己活像一名小粉丝，每次新剧本一出炉，就急不及待追看，不经不觉便追完了这个超长篇故事，字里行间满是回味。

吕慧仪特意在帖文中展示编审与编剧们的名单，形容这些名字「是值得被记下来的」，她表示：「谢谢你们创下如此佳绩，也谢谢你们的『脑力』陪伴了我好多好多个晚上。这边毕业了，期待你们在新的岗位上继续加油。」尽显不舍之情。

吕慧仪公开十年「甲」期

而为彻底演活「熊若水」，吕慧仪多年来一直保持着同一款美甲造型，前后接近十个年头。随着剧集步入尾声，她终于卸下角色束缚，到修甲店拆掉旧甲、换上迎合自己喜好的新款式，她贴出美甲的照片，并表示：「因为水水这角色坚持了10年整甲 ，今日就拆一吓整返自己喜欢的款式氹自己开心。」