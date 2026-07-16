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影评人之选超级大奖2026｜《火遮眼》谢苗挑战麦迪文争动作片影帝 《鬼灭之刃无限城篇》角逐「最佳英雄片」

影视圈
更新时间：15:44 2026-07-16 HKT
发布时间：15:44 2026-07-16 HKT

美国「影评人协会」昨日公布「第6届影评人之选超级大奖」提名名单，涵盖动作、超级英雄、科幻奇幻及恐怖类型电影与剧集，得奖结果将于8月6日公布。由日裔金像动作指导谷垣健治执导、谢苗及印尼动作巨星林科灯（Joe Taslim）主演的香港动作片《火遮眼》共获3项提名，包括「最佳动作电影」、「最佳动作男主角」，成绩不俗。

《火遮眼》共获3项提名

角逐「最佳动作电影」还包括《我当你兄弟》、《Motor City》、《神探零零甩》、《Normal》、《全信没收》及《Sisu：复仇之路》。「最佳动作电影男主角」除了《火遮眼》谢苗、林科灯入围外，另有《全信没收》麦迪文（Matt Damon）、《巅峰猎杀》泰隆艾格顿（Taron Egerton）、《Normal》 Bob Odenkirk、《Motor City》Alan Ritchson，以及《Sisu：复仇之路》 Jorma Tommila上榜。动作片影后方面，《巅峰猎杀》查理丝花朗（Charlize Theron）、《Ghost Killer》高石明里、《神探零零甩》彭美拉安德逊（Pamela Anderson）等争奖。

《爱你致死不渝》角逐「最佳恐怖片」

最佳英动片方面，《超人》获6提名领先，包括「最佳英雄片」。David Corenswet、Edi Gathegi及尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）同入围动作片影帝。《超人》与将《「鬼灭之刃」无限城篇》、《8号出口》、《神奇4侠：英雄第一步》、《真人快打2》、《超女》及《宇宙天王》角逐「最佳英雄片」。《8号出口》二宫和也、《神奇4侠》佩特罗帕斯卡（Pedro Pascal）及《宇宙天王》Nicholas Galitzine则与《超人》主角争夺影帝。《神奇4侠》的Julia Garner、云妮莎却比（Vanessa Kirby》、《超人》Rachel Brosnahan、《超女》Milly Alock等入围英雄片影后。《末日圣母号》获4提名，将与《揭密日》、《科学怪人》、《暴蜂尼亚》等争夺「最佳科幻片」。同获4项提名的《爱你致死不渝》及《凶器》皆入围「最佳恐怖片」。

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