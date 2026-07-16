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施南生离世｜向太心疼挚友为爱沉沦：这辈子就是徐克  两烈女惺惺相惜  自爆与向华强疯狂史

影视圈
更新时间：15:30 2026-07-16 HKT
发布时间：15:30 2026-07-16 HKT

资深电影人施南生近日离世，震惊电影圈，各界纷纷致以哀悼。与施南生同为业界巨擘的向太陈岚，在近日的直播中谈及这位故友，直言施南生是「为爱沉沦」，将一生奉献给了她最爱的男人——导演徐克。向太更感性地表示，自己也是为爱奋不顾身的同类人，并罕有地大爆与丈夫向华强的「七日疯狂秘史」。

向太：她的这辈子就是徐克

在直播中，向太追忆施南生与徐克之间数十年的情感羁绊。她形容施南生骨子里是个不折不扣的「恋爱脑」，用大半辈子的深情去迁就和照料那位仿佛永远长不大的「男孩」徐克。向太说：「因为她的这辈子就是徐克吧」，她默默地将所有的爱交付给这段关系，为徐克的电影梦想铺路、护航，从不言苦。即使两人爱情长跑二十多年、结婚十年后分道扬镳，施南生始终没有对外说过徐克半句不是，这份通透与深情让向太感到心疼又惋惜。

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向太心疼施南生为爱沉沦

向太坦言，施南生对爱情的执著，与自己对向华强的感情十分相似，她表示：「我和施南生是惺惺相惜，我明白她的苦，她也明白我的苦。不过我比较幸运的是，向生没有不要我」。她回忆起当年，自己不顾家人反对，放弃了台湾首富之子的前男友，选择了当时尚未大富大贵的向华强。向太形容那是一种源于身体本能的喜欢，并大方透露两人曾有过「整整一周足不出户腻在一起」的疯狂经历。她认为，施南生爱徐克，和她爱向华强一样，都是为爱奋不顾身、轰轰烈烈的性情中人。

施南生徐克2014年离婚

施南生与徐克于1978年结缘，尽管婚姻在2014年画下句点，但两人事业上的合作从未间断，共同打造出《龙门飞甲》、《狄仁杰》系列等无数经典。如今伊人已逝，向太这番「为爱沉沦」的评语，或许为施南生传奇的一生，增添了另一层感性的注解。

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