Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

K-POP人气组合aespa快闪店登陆围方 必抢香港独家周边

影视圈
更新时间：15:14 2026-07-16 HKT
发布时间：15:14 2026-07-16 HKT

K-POP人气组合aespa快闪店以《LEMONADE》为主题的官方限定店「aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE」登陆香港，现场设有不同打咭位，可见四位成员的个人与团体视觉图，让一众粉丝拍照留念，并且发售多款官方周边及香港独家限定商品。

入场撑aespa就送礼

快闪店内发售多款以主打曲《LEMONADE 》及收录曲《WDA》为主题的官方周边，包括有明信片、戒指、单肩包、收纳袋、手机壳、冷帽、拉链连帽卫衣外套及Tee等，其中金属锁匙扣及太阳眼镜为香港快闪店限定发售。值得一提，服装方面白色Tee以《WDA》为主题，灰色Tee款式分别印有成员的外貌剪影则为《LEMONADE》 主题。若然购买拉链连帽卫衣外套，顾客可挑选成员一张小咭。《aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE》 官方限定店位于大围围方L2 Atrium，由7月16日至7月19日，营业时间为中午12时至晚上9时。每位入场人士，随机送上成员其中一款的海报。

最Hit
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
8小时前
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
影视圈
7小时前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
即时国际
5小时前
周毅刚非礼罪成候惩。资料图片
高级警司周毅刚警总内三度非礼女下属罪成 官：发展「地下情」属一派胡言 明显为表达自己性兴奋
社会
4小时前
观塘新商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
观塘新地商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
生活百科
4小时前
李连杰爆母重男轻女自揭追仔四度失败 忆首次当爸竟感徬徨 利智细女Jada：那是你的错
李连杰爆母重男轻女自揭追仔四度失败 忆首次当爸竟感徬徨 利智细女Jada：那是你的错
影视圈
6小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
21小时前
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
4小时前