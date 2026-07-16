K-POP人气组合aespa快闪店登陆围方 必抢香港独家周边

K-POP人气组合aespa快闪店以《LEMONADE》为主题的官方限定店「aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE」登陆香港，现场设有不同打咭位，可见四位成员的个人与团体视觉图，让一众粉丝拍照留念，并且发售多款官方周边及香港独家限定商品。

入场撑aespa就送礼

快闪店内发售多款以主打曲《LEMONADE 》及收录曲《WDA》为主题的官方周边，包括有明信片、戒指、单肩包、收纳袋、手机壳、冷帽、拉链连帽卫衣外套及Tee等，其中金属锁匙扣及太阳眼镜为香港快闪店限定发售。值得一提，服装方面白色Tee以《WDA》为主题，灰色Tee款式分别印有成员的外貌剪影则为《LEMONADE》 主题。若然购买拉链连帽卫衣外套，顾客可挑选成员一张小咭。《aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE》 官方限定店位于大围围方L2 Atrium，由7月16日至7月19日，营业时间为中午12时至晚上9时。每位入场人士，随机送上成员其中一款的海报。