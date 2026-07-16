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陈滢玩破格染红发著喱士马甲 撞样昔日女神张慧仪

影视圈
更新时间：15:15 2026-07-16 HKT
发布时间：15:15 2026-07-16 HKT

现年36岁的陈滢凭着甜美样子，是不少人心中的女神，近年，成功瘦身后状态更上一层楼。日前，她为好友马天佑的MUSE TV综艺游戏节目《Game霸王》拍摄宣传片，破格染上一头火辣红发，搭配全黑喱士马甲亮相，充满野性魅力。造型一出，随即引起网民洗版，更被指与一代性感女神张慧仪「撞样」，掀起网民热话。

陈滢造型野性诱人

宣传片中，见陈滢化身「诚恳型玩家」，一头烈焰红发极其抢眼；她身穿布满银扣与窝钉的黑色喱士马甲，配透纱喇叭长裤及长黑手套，摆出多个冷艳甫士，加上一个咬手套的动作，极度野性诱人。马天佑在帖文下留言大赞：「超级无敌索，讲完。」

陈滢神还原张慧仪

而新造型曝光后，网民都疯狂洗版，直呼：「红发好正」、「Hotttt！」亦有人表示，她与全盛时期的性感女神张慧仪「撞样」，蜕变造型令人眼前一亮。

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