《中年好声音4》陶枳樽黄艺辉过大礼  巨型金颈链龙凤鈪鲍参翅肚摆满枱  感激比赛造就良缘

《中年好声音4》参赛者陶枳樽与黄艺辉，自今年3月宣布求婚成功后，今日再传来喜讯。早前两人曾表示婚礼考虑从简，但最终仍决定依足传统，进行隆重的过大礼仪式。陶枳樽今日在社交平台分享多张照片，只见现场金器、海味等聘礼摆满全屋，场面墟冚，足见黄艺辉诚意十足。

陶枳樽性感迎过大礼

从照片可见，过大礼当日，一对准新人笑容满面，洋溢著幸福的气氛。准新娘陶枳樽穿上一袭红色低胸性感长裙，明艳照人；而黄艺辉亦细心地穿上恤衫、打上领呔，对仪式表示尊重。

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巨型金颈链龙凤鈪摆满台

黄艺辉为这次过大礼准备的聘礼极尽豪华，琳瑯满目的金器及海味等礼品铺满了整张大台。金器方面，除了有份量十足的巨型金颈链，更有至少三对巨型龙凤鈪、一个精致的「囍」字金摆设及多个玉吊坠，金光闪闪，非常气派。此外，鲍参翅肚、龙凤礼饼等过百样礼品亦堆积如山，排场十足，可见黄艺辉对未婚妻的爱意及诚意。

陶枳樽：好感动好值得

陶枳樽亦在IG感性发文，分享成为「囍事主角」的感觉：「本来打算一切从简的，结果～还是败在了这句『Once in the life time』，决定保留传统婚礼之前的一个个重要步骤～古代提亲 aka #过大礼」。陶枳樽对家中突然变得「好壮观好喜气」表示十分开心，亦多谢家人朋友的笑容和祝福，特别是「爸爸那几句惹哭全场的叮嘱」，感到「一切都好感动好值得」。

陶枳樽黄艺辉感激《中年好声音4》

36岁的陶枳樽曾是前女团HunterZ成员，拥有多方面演艺经验，近年亦有参演剧集《反黑英雄》及电影《寻秦记》，当中不乏性感演出。而黄艺辉则因参加《中年好声音4》被称为「中4刘以达」，虽然在比赛中被评表现不稳，更因演唱《我们的歌》时严重甩Beat而遭淘汰，但比赛却意外让他与陶枳樽这两条平行线有了交点，收获了爱情。黄艺辉在订婚时曾发表爱的宣言：「如果人生只有一次相守的机会，我想和她试试。不为了圆满，只为了把我所有不太熟练的爱，都交到她手里。」如今看来，他正用行动实践承诺。

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