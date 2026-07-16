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赌王千亿𡥧女何超欣性感庆生  穿超低胸短裙俯身吹蜡烛美不胜收  跟俊男合照惹拍拖疑云

影视圈
更新时间：14:00 2026-07-16 HKT
发布时间：14:00 2026-07-16 HKT

赌王何鸿燊与四房太太梁安琪所生的小女儿何超欣（Alice），近日刚度过27岁生日。曾被爸爸何鸿燊大赞「靓到不得了」的她，在社交平台上分享了多张于西班牙补祝生日的相片，其美貌与性感装扮迅即成为网民焦点。

何超欣盛装打扮性感庆生

生日派对当天，何超欣化上精致妆容，一头秀发束起，气质高雅，果然是「靓到不得了」，渗透出迷人仙气，十分吸睛。她身穿一袭黑色低胸无袖超短裙，尽显其骄人身材。裙子的心形领口设计极为低胸，完美展现了她丰满的上围和白滑香肩；而极短的裙摆缀以闪亮流苏，让她的一双修长美腿表露无遗，极度诱人。在其中一张相片中，何超欣俯身吹熄蛋糕上的蜡烛，其美好身段在镜头下更加一览无遗，画面美不胜收。

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何超欣收超巨型花束

除了性感的打扮，派对的奢华程度也令人注目。何超欣收到一束几乎与人同高的巨型红玫瑰花束，当中起码有数百支玫瑰，她亦兴奋地与花束多角度合照，可见她对这份礼物爱不释手。此外，从相片中可见，派对上至少准备了三个精致的生日蛋糕，场面盛大。

何超欣惹拍拖疑云

在何超欣上载的相片中，有一张是她与一名戴著黑色帽子的俊男亲密合照，立即引来粉丝及网民留言，纷纷追问：「是男朋友吗？」、「有男朋友了吗？」不过，原来该名俊男只是何超欣的表弟，何超欣亦在帖文中写道：「表弟也生日快乐哦～」，看来两人是一同庆祝。

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何超莲和王敏奕斗靓：

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