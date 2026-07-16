九龙城寨之终章丨林峰庙街连夜赶戏太太抱囡囡低调探班 两母女戴口罩混入途人堆陪开工

电影《九龙城寨之终章》继续在庙街取景，「陈洛军」林峰参与庙街场景戏份，太太张馨月和囡囡Luna亦已在港陪他赶戏，齐齐来庙街看他开工。差不多晚上9点，林峰坐七人车到庙街拍摄场地，停车大约五分钟后，张馨月先抱囡囡落车，两母女都戴了口罩，见她们混入途人堆，低调企埋路边看剧组在现场打点，同行还有一位女友人陪伴，张馨月抱囡囡看了一会就返上车。相隔两分钟后，同样戴口罩的林峰独自落车行入拍摄现场埋位。

胡子彤连戏与马志威「开拖」

至于「十二少」胡子彤连戏拍摄带领一班兄弟在庙街「开拖」场面，见胡子彤和马志威两帮人对峙，胡子彤揸刀准备同兄弟冲过去，马志威就同兄弟齐齐拎起水樽迎战纷纷掟向胡子彤一班人，搞到他们后退似想败走。

剧组高度戒备严禁记者途人拍摄

昨晚依然吸引不少人围观拍戏，可能因前一晚有演员拍动作场面试位时被踢伤，剧组人员今晚变得紧张，不但阻止记者拍摄现场情况，每见到记者举相机即伸手挡镜头，当发现有街坊途人举手机也紧张地要求途人切勿摄影。

尔冬升与导演郑保瑞并肩细谈

至大约晚上9点半，尔冬升都来探班，他与同行的人坐在一旁细看剧组拍摄。导演郑保瑞在拍摄空档亦有坐低跟尔冬升倾谈。