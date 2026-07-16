「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人

曾于60年代被誉为天才童星「婉君表妹」的谢玲玲，虽然与林建岳博士结束婚姻关系已近三十年，但她与「前奶奶」林余宝珠的关系却超脱了世俗框架，两人感情极佳，至今仍以「永远的奶奶」与「永远的新抱」相称。日前，谢玲玲在九龙塘豪宅为长子林孝贤举办45岁生日派对，已经101岁高龄的林余宝珠罕有露面出席，三代同堂的画面温馨感人，同时也曝光了老太太与寿星仔的最新状态。

林孝贤留寸头眼神炯炯有神

当日的男主角、迎来45岁生日的林孝贤状态大勇。作为林家长子嫡孙兼丽新集团首席执行官，林孝贤褪去了年轻时的青涩，越发成熟稳重。寿星仔当日蓄了一头俐落清爽的寸头发型，穿上一件鲜艳的红色上衣，显得十分有型且充满活力。照片中的他眼神炯炯有神，沈稳大方，完美展现了豪门接班人的风范。

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林孝贤传恋胡美贻

林孝贤被指于2022年，跟TVB小花胡美贻拍拖，有指胡美贻已进驻男友市值4亿、位于九龙塘的6千呎独立屋同居，但胡美贻一直低调未有承认恋情，亦曾有传不获谢玲玲的认可。不过去年曾有指胡美贻已搬离将军澳豪宅，进驻男友的独立屋，与未来奶奶谢玲玲同住。

101岁林余宝珠面色红润

在曝光的照片中，最令人惊喜的莫过于101岁的林余宝珠。虽然年过百岁，但老太太依然极其精神，健康状态堪称一流！当日她穿著一件条纹上衣，外搭中式元素马甲保暖，满头银丝却难掩霸气。最难得的是，林余宝珠面色红润，精神饱满，面对镜头时不仅精灵地展露慈祥微笑，更会相当配合地「竖起手指公」影相，尽显老顽童本色，可见老人家身体非常硬朗，晚年生活充满天伦之乐。

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婆媳情逾越血缘

谢玲玲与林余宝珠这段不可分割的情谊，其实得来不易。谢玲玲在1980年年仅23岁时，便因渴望家庭而下嫁林建岳。初入豪门时，由于语言隔阂加上她出身娱乐圈，林余宝珠起初对这位新抱并不满意，甚至存有偏见。但婚后谢玲玲恪守本分，深得两老欢心，后来在奶奶「一个儿子太单薄」的期盼下，她顺从长辈心愿，最终为林家开枝散叶，育有五名子女（林孝贤、林恬儿、林爱儿、林心儿及林孝能）。

林余宝珠拍板4亿赡养费

1995年，谢玲玲与林建岳决定离婚，结束15年婚姻。在这场豪门婚姻的尽头，林余宝珠坚定地站在了媳妇这一边。据悉，当年谢玲玲高达4亿港元的破纪录赡养费，正是由林余宝珠等两老亲自拍板决定。这份毫无保留的偏爱与支持，让谢玲玲铭记于心。