任达华当街揽21岁女儿任晴佳甜蜜似情侣 网民错重点斥疑似乱过马路惹热议

影帝任达华与名模太太琦琦的女儿任晴佳（Ella）已经21岁，样貌标致兼拥有一双长腿，完美遗传父母的优良基因，被外界誉为「最美星二代」。近日有网民在街头遇见任达华与女儿任晴佳，两父女的互动表现亲暱，被网民笑指「似情侣多过父女」，不过任达华两父女因为过马路的方式，惹起网上热话。

任达华任晴佳现身闹市

网民近日在小红书分享一条影片，当日见到任达华与女儿任晴佳现身闹市，任达华打扮休闲年轻，与女儿任晴佳同样穿T恤戴鸭舌帽，二人因身形高大加上气质出众，在人群中极为抢眼。影片中见到任达华两父女感情极佳，过马路时拖到实外，又见到任达华行行下紧紧揽实女儿纤腰。两父女边行边倾，似乎有讲不完的话题，画面充满父爱。

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有网民忍留言指任达华是「廿四孝好爸爸」，更有人笑言单看两人的背影及身高相当合衬，加上任达华保养得宜，完全看不出现场年过70岁，单看背面令人误会是一对热恋中的情侣：「女儿不小了！还拖手揽腰！父女之间这个礼节应该有点过了！」、「父女搞的跟情人一样」、「还以为是他老婆，都没仔细看女生多年轻」等。

任达华父女疑违规过马路

此外，任达华的「街头父女情」亦引来部分网民错重点。有网民仔细观察后，怀疑任达华与女儿任晴佳过马路的位置，并非正式的行人过路处或斑马线，质疑两父女为贪一时之便而「乱过马路」。影片中见到二人见到有车驶近，一度向后移步，然后再从两车之间走过。

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