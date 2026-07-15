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黄日华再提亡妻哽咽令人心酸  走出丧妻阴霾疑「正式复出」  两好友离世产生莫大感悟

影视圈
更新时间：21:39 2026-07-15 HKT
发布时间：21:39 2026-07-15 HKT

现年64岁、圈中闻名的「爱妻号」黄日华，自2020年太太梁洁华因病离世后，便因心碎崩溃而推掉所有幕前工作，全面引退。沉淀近四年，他近日终于重拾心情，惊喜现身资深歌手黎瑞恩的内地佛山演唱会担任嘉宾，更在台上感性剖白，疑似宣布「复出舞台」，准备重新出发。

黄日华台上忆亡妻哽咽

在演唱会的独唱环节中，黄日华向台下观众真情剖白。当他提起2020年离世的太太时，一度悲从中来，低头哽咽，未能言语，场面令人动容。他停顿片刻，收拾心情后才继续说：「喺2020年......我太太走咗之后......我就推晒所有嘅商演、演出、唱歌𠮶啲嘢。」尽显其爱妻号的深情性格。

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黄日华感恩重踏台板

对于能再次站上舞台，黄日华亦心怀感恩，似乎已准备好复出。他接著表示：「但我点都估唔到我今晚可以再企喺舞台上面，单独为你哋表演，我觉得非常之开心，你哋每一位都好幸运见证呢个时刻嘅发生。」他感谢观众见证他重返舞台的重要一刻，并形容彼此「非常有缘」。

黄日华走出丧妻阴霾

除了分享复出的喜悦，黄日华亦提到近日的感触。他表示，近月有两位旧拍档，包括陈敏儿和苗金凤相继离世，令他深感世事无常。但他亦从中领悟：「呢个系我哋大家都必须经过嘅阶段，所以我哋要懂得放下、接受。」这番话似乎在告诉大家，他已经逐渐走出丧妻的阴霾，学会坦然面对人生的生离死别。最后，他更向全场观众送上祝福：「祝大家身体健康，长命百岁！」。

黄日华与妻鹣鲽情深

黄日华与太太梁洁华是圈中模范夫妻，在梁洁华患病期间，黄日华不离不弃，放下所有工作全心全意照顾，陪伴她走完人生最后一程。他曾说：「佢始终系我老婆，系自己拣返嚟，一定要爱锡佢。」太太离世后，黄日华陷入人生低潮，一度质疑上天为何不给他一个好结局，更曾萌生「跟佢去埋」的念头。幸得好友苗侨伟夫妇不断开解和陪伴，才将他从谷底拉回来。他亦曾因太太这位「头号粉丝」的离去而决定不再拍戏，认为失去了最大的观众，演戏亦再无意义。如今看到他重新振作，重返舞台，相信广大观众和粉丝都会为他感到高兴。

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