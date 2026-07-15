梁咏琪为处女舞台剧离家两个半月 大功告成热泪盈眶 感激丈夫凑女打理生意：无后顾之忧

今年入行30年的Gigi梁咏琪，早前应上海话剧艺术中心邀请，参与改编自韩国作家赵南柱原著小说《82年生的金智英》的话剧《我们成为的她》，并由刚荣获香港舞台剧奖「最佳导演（悲剧/正剧）」的司徒慧焯执导，青年编剧温方依执笔，演员贾景辉、宋茹惠、马青利、李昕桐、李晨涛等联合演出，携手为观众带来这部献给每位平凡女性的舞台之作。

梁咏琪热泪盈眶

《我们成为的她》昨晚假上海话剧艺术中心开锣，一连14场，一开票即售罄，谢幕时掌声与欢呼经久不息，观众被Gigi的演出感染，无不泪洒当场，更有观众用国语及粤语大叫「Gigi好棒啊！你好犀利呀！」赞赏她的演出。两个多月的排练，得到最好的回报，Gigi谢幕时更因为未抽离角色，一直热泪盈眶，但同时又带著微笑，鞠躬答谢观众支持。

梁咏琪有重回校园的青涩感觉

为了专心排练，Gigi早在五月中，便独自飞到上海为演出做好准备。每日朝早九时多以单车代步，前往车程大概十多分钟的排练室彩排，每日「朝十晚六」的密集排练和会议，中午放饭时间又会跟台前幕后一起共进午餐，Gigi坦言有种重回校园的青涩感觉。

梁咏琪只能抽空出席女儿小学毕业礼

入行30周年选择挑战事业上另一个领域，Gigi面对的难关除了工作本身，还有对家庭牵挂。为了专心彩排，这两个半月，Gigi只曾回港两日一夜，出席女儿的小学毕业礼，其余时间均全神贯注投入排练，她非常感谢家人全力支持，尤其是丈夫Sergio，除了要独自打理两人建立的童装品牌生意，还要在港帮忙照顾Gigi妈妈和女儿，才令她可以毫无后顾之忧地暂且放下家庭，全心投入工作。

梁咏琪获导演司徒慧焯大赞气质独特

至于为何选择Gigi为女主角，导演司徒慧焯表示：「故事的她是一个坚强却又脆弱的女性，选择Gigi当然是因为她完全具备这份气质，她的一双大眼睛充满了憧憬，有一种很多人都遗失了的情感，别无他选。」至于编剧温方依，同样觉得Gigi能胜任角色，她说：「我觉得Gigi的气质跟小说和电影，有着挺大的不同，她更倾向于一种心理写实，而非单纯日常的呈现。」

梁咏琪全国语演出极大挑战

剧中，Gigi饰演的女主角马婷婷是一个平凡、普通、集时代典型特质于一身的都市女性。她拥有普通的人生轨迹，经历着成长的困扰、职场的压力、婚姻的琐碎、育儿的束缚，在世俗的规训与自我的认知中不断拉扯、挣扎、成长。相对电影拍摄，话剧舞台无剪接、无NG、全程实时呈现，对演员的台词功底、情绪把控、肢体表达、舞台张力均有着极大的要求。在排练过程中，Gigi反复揣摩人物不同人生阶段的情绪变化，务求将角色面对各种困境时的状态刻画得细腻真实。

梁咏琪演绎现代女性缩影

对于今次演出，Gigi坦言：「当接到这个邀约，我非常认真慎重考虑了一个月，要用全国语演出，对我来说是个极大的挑战，后来跟制作人和导演多次交流，再加上本来就非常喜欢这部电影和小说，知道这是一个难能可贵的角色，必须用心去演绎，于我而言，这不止是一个角色，而是很多现代女性的缩影，这个演出除了是一场和自己的和解，也是一场世界上无数个『我们成为的她』的内心释怀。」

