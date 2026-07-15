黄晓明做「现代孟母」为儿子学业举家移居上海 传栽培小海绵年掷30万读顶尖国际学校

内地男星黄晓明早前曾来港出席基金会成立仪式，近日现身时尚活动时，黄晓明自揭生活上有重大转变，因儿子「小海绵」会到上海求学，黄晓明经过深思熟虑后，决定带同双亲举家从北京搬到上海生活，不想错过陪伴儿子成长。

黄晓明三代同堂举家南下

有指黄晓明今次决定三代同堂举家南下，正因为小海绵目前就读于上海一所顶尖国际学校。据指该校入学门槛极高，学生必须通过多轮严格的面试方可获录取，而小学部每年的学费高仰，索价约为15万至30万人民币。黄晓明方面承担小海绵的教育开支约七成费用，可谓他与前妻杨颖（Angelababy）对儿子的栽培不遗余力。

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黄晓明Angelababy轮流凑仔

黄晓明自与Angelababy离婚后，前妻多度被见到带儿子周围去，两母子到海外旅游时，又多次被捕获。早前黄晓明亦被发现陪囝囝去主题乐园，又试过两父子踩单车，可见黄晓明对小海绵非常爱锡。

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黄晓明迁居网民反应两极

不少网民对黄晓明高调宣布「孟母三迁」的举动，在网上掀起反应两极的讨论。有网民大赞黄晓明：「眼里心里都是孩子，这份亲自陪伴的承诺真的很踏实」、「愿意为孩子放弃北京原有的生活，真的不容易」，但也有网民怀疑黄晓明在刻意营销「好爸爸」形象。

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