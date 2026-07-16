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佘诗曼跑马地豪宅8.5万租出  3收租物业年收入逾130万  圈中楼后拥总市值约1.8亿砖头

影视圈
更新时间：13:00 2026-07-16 HKT
发布时间：13:00 2026-07-16 HKT

「视后」佘诗曼（阿佘）向来投资有道，除了演艺事业大放异彩，在物业投资上亦收获丰厚。最新消息指，佘诗曼名下位于跑马地纪云峰的一个3房豪华单位，刚以每月8.5万元成功租出，单计该单位已为她带来年收入过百万，吸金力惊人！

佘诗曼约4千万购纪云峰物业

据悉，该单位为纪云峰中层A室，实用面积达1,509方呎，采3房3厕间隔，刚以呎租约56.3元租出。佘诗曼早于2013年透过公司股权转让形式，以约3,998万元购入该物业，按最新月租8.5万元计算，租金回报率约2.5厘。

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佘诗曼3物业用作收租

综合市场消息，佘诗曼名下现时共有3个物业作收租用途。除了上述的纪云峰外，另一个位于何文田的豪宅皓畋（6座高层F室，实用面积587方呎，于2016年以约1,401万购入），参考同类单位租务成交，每月约可收取2.6万元租金。换言之，单计跑马地及何文田这两个单位，每月已能收租逾11万元，为佘诗曼带来每年超过130万元的可观被动收入。至于第三个收租物业——早于2012年购入的红磡升御门低层单位，同样持续为她带来稳定回报。

佘诗曼圈中楼后

佘诗曼入行多年一直热衷投资香港「砖头」，眼光独到。2024年她更以作价约3,000万元，增持北角豪宅维港颂（据悉为其胞兄弟将单位内部转让）。连同西贡南山村的相连独立屋，她在香港现时至少持有5个物业。这批优质物业总市值估计高达1.8亿元，绝对是名副其实的「圈中楼后」，财力与投资智慧同样令人佩服。

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