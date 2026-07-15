佘诗曼林保怡《金枝欲孽》CP世纪合体分享难忘事 盼原班人马拍穿越剧玩尽办公室政治

演过无数脍炙人口剧集的佘诗曼受邀拍摄周年广告，与「御用妈咪」程可为演绎一段感人至深的母女情，阿佘忆起生命中每个大日子都有妈咪陪伴，包括首任女主角等高光时刻。除了有视后佘诗曼与程可为继热爆剧集《新闻女王2》后再度斗戏外，视帝林保怡亦惊喜现身片尾彩蛋，即席表演「男人心一字马」并高呼：「男人心一字马，昂坪夜航夸啦啦！」成功自荐的保怡，其后与阿佘重塑神剧《金枝欲孽》经典桥段，以「太医孙大人」与「淳贵人」身份，由清朝穿越到现代，二人世纪合体勾起一众电视迷的集体回忆！

佘诗曼忆首夺视后20年前往事

阿佘回顾20年的工作生涯，感性透露，原来自己凭剧集《凤凰四重奏》首夺《万千星辉颁奖典礼2006》「最佳女主角」宝座正是20年前，让她感触良多。她更透露入行初期经常因为拍剧压力大而到大屿山郊游，放松身心。至于林保怡则是献出第一次搭乘缆车，笑言有相逢恨晚的感觉！

佘诗曼林保怡回忆满满

对于再次以《金枝欲孽》的经典CP合作拍摄宣传片，阿佘与保怡异口同声高呼回忆满满，阿佘说：「虽然我们偶尔会饭敍，但很久没有一起工作，幸好大家的默契与幽默感依旧，开工时总是充满欢笑声，最搞笑是我一度以为保怡真的会表演一字马，岂料效果如此爆笑，真的太难忍笑呢！其实每次跟保怡见面都像重返《金枝》片场一样，并肩作战的感觉记忆犹新。」

林保怡爆拍摄现场忍笑最难

保怡同样认为今次跟阿佘合作最难是忍笑：「因为我要用古代人的腔调去讲对白，又要扮『男人心一字马』，事前最担心是忍俊不禁，庆幸成功忍笑，效果相当满意！最搞笑是大家一直不明白『男人心一字马』的意思，我也亲自请教过填词人周礼茂，原来这句歌词是讲述男人劈腿外遇，希望之后开骚可以再唱这首歌，回馈网友多年来的支持与讨论。」

佘诗曼揭《金枝》拍摄「出猫大法」

谈到拍摄《金枝欲孽》的难忘事，阿佘与保怡更是一致推举「出猫大法」，阿佘说：「最难忘一定是『飞纸仔』的刺激感，因为我们每天收到的剧本都是新鲜滚热辣，就像突击测验一样，大家只要拿到剧本便会四散，各有各背书，试过埋位时仍未背熟剧本，只好出动『出猫大法』！保怡超级聪明，他将对白贴在我背脊，我则将对白贴在前方镜子上，这种『患难与共』的搞笑画面绝对是我们的珍贵回忆。」保怡续说：「因为我们每一天要解决很多场戏，偏偏我跟阿佘的对白又多长，为了追赶拍摄进度，偶尔出猫也在所难免！」

佘诗曼自度现代版办公室斗争

久未合作的阿佘与保怡当然再度斗戏，阿佘更自度精彩剧情，希望能尽快成事，并说：「我们《金枝》团队的火花仍在，而且大家的演技已成熟不少，再合作一定更有层次！如果拍现代版的办公室斗争，或者穿越版的古今错摸也可以，相信观众也会觉得是吸引的题材，不过最紧要是今次要先提供完整剧本，好让我们不用再黐纸仔出猫便可！」保怡则表示只要有好剧本好角色，这样的合作才能对得起苦候多年的观众：「观众对续集或原班人马一定有期望，若然是为拍而拍便对不起他们，不想辜负观众的期望，所以更加要慎选剧本！」

