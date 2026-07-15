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古天乐歌影双栖霸气降临澳门 演唱会8月尾强势连开两场 香港场秒杀后乘胜追击

影视圈
更新时间：20:45 2026-07-15 HKT
发布时间：20:45 2026-07-15 HKT

古天乐将携《古天乐 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》于2026年8月29及30日登陆澳门威尼斯人综艺馆，首度将个人专属演唱会带到澳门。门票于2026年7月15日（星期三）中午12时起在金光票务、猫眼、uutix、大麦网、澳门售票网同步发售。

古天乐成演艺界传奇影星

纵横演艺圈超过30年，古天乐凭《神雕侠侣》《寻秦记》等经典剧集奠定一线演员地位，其后更凭电影《杀破狼·贪狼》勇夺香港电影金像奖最佳男主角。2000年初，他进军乐坛，留下《男朋友》《像我这一种男人》《天命最高》以及《今期流行》等多首代表作，并于2018年夺得「叱咤乐坛我最喜爱的男歌手」奖项。

古天乐再战乐坛

古天乐近年再度活跃于乐坛，今年先后推出首张个人精选专辑《天命最高BACK TO THE PAST》及全新单曲《世纪大骗局》。本次巡演香港场门票开售后火速秒杀、一票难求。为回馈各地歌迷，古天乐乘胜追击，加开澳门站两场演出，让各地观众可亲身感受其独特的舞台魅力。
 

《古天乐 LOUIS KOO MY FIRST SHOW澳门站》详情：

日期：2026年8月29日（星期六）晚上8时以及2026年8月30日（星期日）晚上7时
场地：澳门威尼斯人综艺馆
票价（港币／澳门币）：1,188元（VIP）／988元（A 区）／788元（B区）／588元（C 区）
限量VIP套票（澳门币 / 港币）：1,888元，包含优选区域VIP门票一张以及尊享演出前VIP贵宾休息室及无限享用餐饮
售票处：金光票务／猫眼／uutix／澳门售票网／大麦网

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