李连杰爆母重男轻女自揭追仔四度失败 忆首次当爸竟感徬徨 利智细女Jada：那是你的错

63岁的李连杰近年不时现身女儿Jada的社交平台，两父女拍片分享家事，可见李连杰对现任太太利智所生的细女Jada非常溺爱。近日Jada在小红书公开新影片，李连杰大方剖白在25岁时初为人父时的心情，更自揭为追仔生完一个又一个。

李连杰25岁初为人父

李连杰在细女Jada的影片中，被问到年轻时已做父亲，是如何改变自己的认同感。李连杰表现得相当坦率，笑言25岁已做爸爸，当时的第一反应：「不知道为甚么我这么年轻就有了孩子。」李连杰提到由于中国人的传统观念，总希望有儿子，当时抱著「试试看」的心态，希望能为母亲抱男孙。

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李连杰家族女多男少

李连杰细数家庭成员：「因为我姐姐有一个女儿，我二姐又有一个女儿，我哥哥又生个女儿，我妈妈总是很失望，所以我就跟妈妈说，好吧，我尽力。」前妻黄秋燕为李连杰诞下大女李思时，李连杰笑称自己都不敢告诉母亲。

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李连杰回忆起第一次见到大女李思时的感受，脸上洋溢著温馨的笑容，李连杰形容初生的大女娇小得像「小玩具」，让他手忙脚乱，直言：「不知道怎么拿，非常紧张。」当时由于工作忙碌，李连杰请保姆帮忙，每日出门时都要小心翼翼地把女儿放到婴儿提篮中，再揸车送去保姆屋企，到晚上收工再接回家。

李连杰追仔四次失败

至于为何诞下第二胎，李连杰透露当时大女出世后，本来没有计划再生育，但前妻黄秋燕对他说「再来一胎」，李连杰一度有所犹豫，认为二人无法同时带两个孩子。但黄秋燕称：「或许这一次会是儿子呢？如果这次是儿子，妈妈一定会很高兴」，让李连杰被打动，可惜第二胎依然是女儿。李连杰的细女Jada闻言即取笑爸爸：「又失败了三次，那是你的错，不是你妻子的事。」李连杰笑住承认。

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李连杰与利智结婚前曾有过一段婚姻，1987年曾与黄秋燕结婚，二人育有大女李思、二女李苔蜜，但二人的婚姻仅维持4年。李连杰拍摄电影《龙在天涯》时，与前亚洲小姐冠军利智挞著，最终「净身出户」将洛杉矶及北京的房产、汽车留给黄秋燕，二人于1991年在美国完成离婚手续。

李连杰悉心栽培利智女儿

李连杰于1999年与利智再婚，并诞下两女Jane及Jada，不但安排两女入读顶尖名校，Jane于哈佛大学毕业后，进入华尔街做金融，Jada在哥伦比亚大学修读心理学，毕业后创业开工作室，为亚裔青少年作心理疏导。李连杰为两女铺路，曾陪伴出入名流场合，更有传太太利智已为黄秋燕所生的两女留下财产，足够对方花到100岁。

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