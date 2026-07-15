汤姆贺伦大谈约夏兰特食饭被「已读不回」：让演员学习谦卑 Zendaya天使装现身《奥德赛》首映

挪威球星夏兰特（Erling Haaland）因为在今届世界杯表现亮眼而爆红，其一举一动都受到全球媒体和网民关注。话说早前他曾自爆获「蜘蛛侠」汤姆贺伦（Tom Holland）透过IG私讯约他食饭，结果声称不太看电影的夏兰特因不认识汤姆而未有接受邀约，甚至对其讯息「已读不回」。 最近汤姆接受名嘴Jimmy Fallon访问时，首谈这次尴尬事件，更笑言：「这正是让演员学习谦卑的重要经历」。

夏兰特完全没回复

汤姆提到当时他去欣赏摩纳哥一级方程式赛事，夏兰特正好坐在他对面的包厢，于是他透过IG私讯约对方食饭，结果夏兰特完全没回复，他笑言对方甚至没有用任何借口婉拒他：「连一句『我今晚很忙』或『我要去踢波』都没有。」不过本身是英国人的汤姆及后亦打趣说，经过前几日英格兰在世界杯八强赛淘汰挪威后，「我觉得他现在应该不会想跟我一起吃饭了。」不过他随即补充指夏兰特是非常出色的球员，「他真的很棒、很敬业，也是一位传奇。」至于夏兰特早前在挪威节目上提及此事时，亦笑言自己应该找时间补传一则讯息给汤姆。

Zendaya感激汤姆支持

此外，汤姆周二联同太太Zendaya、拍档麦迪文（Matt Damon）、安妮夏菲维（Anne Hathaway）、雷碧达尼安高（Lupita Nyong'o）、查理丝花朗（Charlize Theron），以及导演基斯杜化路兰（Christopher Nolan）出席《奥德赛》纽约首映礼。当中Zendaya穿上一袭天使装现身，惊艳全场！Zendaya咁识抢镜难怪路兰会钦点她扮演智慧女神雅典娜。她在红地毯上受访时，提到她踏进《奥》片片场第一天，幸好有汤姆在场支持：「我对此非常感激，因为你可以想像，这样的工作压力相当大，这部电影的规模和范围都非常惊人。所以第一次走进基斯杜化路兰的片场绝非易事，我很高兴能得到他的支持。」