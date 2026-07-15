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陈美龄70岁出新书分享冻龄秘诀：凑孙系快乐荷尔蒙 预告明年挑战爱情小说写与老公甜蜜点滴

影视圈
更新时间：20:15 2026-07-15 HKT
发布时间：20:15 2026-07-15 HKT

陈美龄到书展出席讲座与读者分享新作《人生七十正芳华》，身为育儿专家的她尝试以保养为主题，今次先用半年时间推出日文版，再首次挑战亲自翻译成中文，同样花了半年时间，「今次主题不是我专长，分享保养和冻龄，虽然70岁但人生仍有一段时间，要拥抱健龄、健康长寿。」

陈美龄凑孙保持年轻

她指在书中分享了很多保养观念，从走路、睡眠、呼吸方法等大小事，最重要是保持好奇心。问可有说服家人尝试？她笑言没和家人分享过，但儿子都30多岁，是时候保养维持年轻。陈美龄透露现在忙于照顾孙女，直接凑孙是保持年轻的原因，是她的快乐荷尔蒙，大赞孙女善良不发脾气，「孙女好锡我，经常都说好挂住奶奶！」

陈美龄会写与老公甜蜜点滴

问将来出书分享凑孙心得？她笑言凑孙是隔代育儿，自己也仍在学习，在这方面有界限，但相信大家都乐在其中，会是好题材。陈美龄被问到还想挑战写甚么作品？她透露正尝试写爱情小说，在日本有写过短篇小说，问将爱情经验放入其中？她笑言自己的经验算肤浅，但亦会多少写一点与老公的甜蜜点滴，预计明年推出。

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