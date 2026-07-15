朱晨丽超低胸晒S形身段  腰肢纤瘦全面回勇粉碎怀孕传闻  传同富二代好事近随时闪婚

38岁前港姐冠军朱晨丽（朱朱）早前于内地佛山出席活动时，因穿上米白色松身衫及平底鞋，加上身形略显丰满，被外界指「孕味浓」。事后朱朱对传闻感到愕然，反问「咁夸张？」，并解释当日只是穿著较casual，强调自己体重与以往相若且一直有keep fit，更扬言下次衣着不会再如此随便。言出必行的她，近日决心洗走孕味，于IG大派福利图，曝光最新性感靓相，以行动完美打破怀孕传言！

朱晨丽性感粉碎怀孕传闻

在最新曝光的相片中，朱晨丽可谓状态大勇、颜值爆灯！她穿上一件粉红色超低胸战衣，展现出罕有的性感魅力。面对镜头，朱朱展露甜美笑容，极具吸引力。这套性感战衣将她丰满的上围展露无遗，画面相当吸睛。更重要的是，她的腰肢明显比之前更加纤瘦，小腹平坦结实，完美重现迷人的S形身段，彻底粉碎了早前的发福与怀孕传闻。

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朱晨丽何广沛曾传地下情

随着靓相曝光，朱晨丽的感情生活再次成为网民焦点。朱朱入行以来的感情世界一直备受关注，早年曾与百亿电子大王刘纪明、李逸朗及黄子恒传出绯闻，而与何广沛的六年地下情亦于2023年正式划上句号。

朱晨丽跟富二代随时闪婚？

不过，近年她的生活日趋富贵，频繁出入马场、名媛聚会，甚至远赴巴黎出席高级场合。有传她与家族坐拥百亿身家的富二代史昊洺（香港中华厂商联合会会长史立德之子）过从甚密，她自己也形容与对方关系「比正常朋友再亲近一啲」，更坦言不排除闪婚。

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