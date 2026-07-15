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倪晨曦加拿大探亲火辣派福利 携子避暑放电感恩有人帮手可以放空

影视圈
更新时间：20:00 2026-07-15 HKT
发布时间：20:00 2026-07-15 HKT

前华裔小姐倪晨曦（Elva）倪晨曦近日趁放暑假，带同儿子返加拿大享受假期。连日来倪晨曦在社交平台上分享多张靓相，与家人四处观光外，其中更见到有倪晨曦的水著美照，大派福利。

倪晨曦回眸一笑

倪晨曦难得放假心情大好，亦不吝啬分享弗爆身材。见到倪晨曦在泳池拍照，穿上性感斑马纹比坚尼，在蓝天白云与泳池的映衬下，大摆诱人甫士，回眸一笑电力十足。虽然倪晨曦已是三子之母，但身上零赘肉，纤腰加上白滑美背，仍充满少女味。倪晨曦在IG留言：「我已经变成健康小麦肌，每天只想躺平（只有自拍这几分钟做到）放空mode」。 

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从倪晨曦分享的照片所见，此行带儿子返加拿大探亲，行程相当丰富。倪晨曦一行人到访多伦多著名的水族馆，她在帖文中留言：「这个鲨鱼是不是来搞笑的」，又分享儿子摸到海星的温馨时刻。倪晨曦表示有表姐在旁分担照顾孩子的责任，让她「可以稍微喘一口气」。

倪晨曦四年抱三

倪晨曦成长于加拿大多伦多，曾在2006年来港参选国际华裔小姐，虽然入行20年却甚少作品，近年向KOL界发展，反而吸金力强。倪晨曦于2020年宣布婚讯，婚后密密造人，在四年间火速为圈外人老公诞下三名儿子，成为多产女星之一。

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