周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿

周星驰（星爷）最新力作《功夫女足》自7月11日于中国全国公映以来，虽然网上评价呈现两极化，部分内地网民甚至给出「好难看」、「烂片」等负评，但无阻电影票房节节上升。上映短短5日，截至7月15日下午4时23分，该片累积票房已强势突破8亿元人民币。面对强劲的票房走势，内地大型购票平台猫眼娱乐对该片前景全面看好，将预测总票房由上映前的14.28亿元，一路调升至最新的25.05亿元。若最终真能达到此预测数字，身兼导演和出品人的周星驰将有机会凭《功夫女足》一举劲赚超过10亿元。

周星驰投资成本全公开

综合内地传媒资料，要了解周星驰今次能赚多少，便要先拆解《功夫女足》约3.8亿元的总投资成本。在资金分配上，占比最高的是特效制作，涉资约1.5亿至1.9亿元，占总成本近一半。全片包含超过1,200个CGI特效镜头，当中最夸张的一幕「传球」镜头，竟耗时9个月、耗资2,000万元制作。其次是场景及其他开支，共花费约1.3亿元，当中剧组单是在深圳搭建专属的足球场便豪花约7,000万元。相比之下，演员片酬总花费仅约5,700万元，占比约15%，远低于内地电影的平均水平。据悉，主演群张小斐、迪丽热巴及张艺兴皆因周星驰的超强号召力而自降片酬，三人分别仅收取300万、220万及220万元。

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周星驰票房分帐低于4成

在计算利润时，必须了解中国国内电影的票房分帐规则。电影总票房需先扣除3.3%的特别营业税以及5%的国家电影事业专项基金。在扣除上述费用后，剩余部分会由院线及各大影院分走约52%至57%。经过重重扣除，电影出品及制作方最终实际可分得的比例，仅约为总票房的33%至38%。

「回本生死线」约11.4亿

基于上述分帐规则，以《功夫女足》3.8亿元的制作成本推算，总票房必须达到10亿至11.5亿元才能填平开支。目前业界普遍评估，该片在尚未计算额外宣传费用的情况下，「回本生死线」定在约11.4亿元。《功夫女足》由周星驰在香港成立的星辉海外有限公司主导出品及持有IP，只要票房顺利跨过11.4亿的生死线，随后每一分进帐都将化为丰厚利润。不论最终口碑如何，周星驰这盘生意似乎已注定成为大赢家。

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