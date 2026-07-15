徐濠萦回应康堤歌艺受批评：要有经历先进步 为女儿做形象共打三份工 对黄泽林印象ok

资深经理人曾颖妍推出新书《你好，我是你的经理人》，今日于书展举行讲座，请来旗下艺人徐濠萦和杨文蔚担任嘉宾，分享与经理人之间的关系，以及经理人的工作内容等。杨文蔚表示多得曾颖妍提点，在她为前路感到迷惘时为她拨开迷雾。徐濠萦在会上指曾颖妍似「妈咪」，因自己性格怕羞怕尴尬，如果无经理人的话，倾工作酬劳会尴尬，不知如何婉转地推掉不适合的工作，当找到曾颖妍做经理人后，大家对工作都有共识和准则，「佢知道我想接咩工作，叫咗佢唔使sell我，唔需要为我主动揾工作，有人揾再倾，觉得佢很似一个妈咪，我系屋企已经好忙，对外都想有人照顾我。」

徐濠萦感激经理人贴心安排

阿徐又说最近与一个运动品牌合作，本来与时装无关又要离开香港太耐的工作都不太想做，但曾颖妍花了一年时间为她去倾合约，感激她没有放弃，「佢推动到我工作，连去滑雪都冇滑太耐，返来香港keep fit再工作。」并指曾颖妍很贴心，早前到上海为该品牌工作时，自己多留了一日，谁知离开时去到登机闸口才取消航班，当她找曾颖妍时，对方即叫她不要担心，为她处理好接送和酒店问题，笑指所有事都有她帮忙处理好，令她也没有太慌张。

康堤要求徐濠萦跟出跟入

徐濠萦受访时表示今年因工作关系的确减少了滑雪时间，称与曾颖妍已合作了几年，关系好好，又说自己并非女儿康堤的经理人，只是帮她做形象，指女儿刚出道时比较忙，笑谓跟出跟入并非不放心女儿，而是女儿要求她陪伴，「之前滑雪期间都有返嚟帮佢工作再过去，之后自己又要去上海做嘢，而家似打3份工，除咗自己舖头嘅生意和幕前工作，又要帮个女儿。（帮女儿工作都有人工？）有时有，好似拍广告就有。」

康堤拍拖第一时间报告

徐濠萦又指老公陈奕迅虽然工作也忙，但一家人不会忙到见不到面。讲到康堤早前出席一个商场骚，她和康堤男友黄泽林齐齐捧场，她笑说：「那次是工作，我为她做造型，我不想去的，不想陪她，她都已经大个女，但刚好我是她团队一份子才在场。（女儿拍拖是第一时间告诉妳？）都系。」阿徐直言对他（黄泽林）印象ok：「最重要系个女钟意，唔关我事，而佢（黄泽林）都有教过我打网球，我叫他做黄sir，佢叫我做auntie。」

黄泽林由陈奕迅牵线认识

徐濠萦又直认他们是因陈奕迅牵线而认识，讲到康堤的歌艺近来惹批评，徐濠萦表女儿要有经历才会有进步。

