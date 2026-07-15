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许志安有价有市 红馆骚优先门票两小时极速售罄 感性告白：高低起伏有乐迷支持系最大动力

影视圈
更新时间：17:45 2026-07-15 HKT
发布时间：17:45 2026-07-15 HKT

许志安（安仔）为庆祝入行40周年，即将于今年10月8日至10日重返红磡香港体育馆，举行一连三晚《许志安Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》。今早个唱门票优先发售，在乐迷热烈追捧下，全数优先门票于短短两小时内被横扫一空！

许志安向粉丝表达深切谢意

对于演唱会门票极速沽清，安仔得知喜讯后十分感动，并第一时间向一直支持他的乐迷表达深切谢意：「听到呢个消息真系非常开心同感动，衷心多谢每一位买飞支持我嘅乐迷。呢40年嚟，大家陪我行过高低起伏，你哋嘅支持系我继续企喺舞台上嘅最大动力。」

安仔强调从未放弃过音乐

回首过去嘅音乐旅程，安仔亦感性地表示，虽然音乐步伐过去有所调整，但他从来无离开过、亦从未放弃过自己最热爱的音乐。透露这几年一直努力装备自己，以迎来红馆再同大家见面。安仔承诺，现时全情投入个唱嘅筹备同排练，务求喺10月的舞台上，以最佳状态同最动人嘅歌声回馈乐迷，给大家耳熟能详嘅「安歌」难忘回忆！错过了优先订票的歌迷亦毋须失望，演唱会公开发售门票将于7月24日（星期五）起在城市售票网（URBTIX）正式公开发售。

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