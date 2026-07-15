73岁卢宛茵坐港铁被捕获网民却错重点 去年离巢TVB三代同堂上节目爆私下一面

现年73岁的「御用嫲嫲」卢宛茵，去年宣布离开TVB，回复自由身后仍然活跃于幕前，在最近播出的剧集《非份之罪》中，也见到其身影。近日有网民在小红书以「好像卢宛茵老师呀」为题发文，透露乘坐港铁期间巧遇卢宛茵，却引起不少网民打趣留言，重提被误认「杨千嬅」事件。

卢宛茵贴地坐优先座

网民近日在小红书发文，分享在港铁车厢内捕获卢宛茵的照片。见到打扮优雅有气质的卢宛茵，犹如普通市民一样乘搭港铁，卢宛茵坐在优先座座位，与邻座的两位男士保持社交距离，卢宛茵神色自若，毫无明星架子，获网民大赞贴地。

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卢宛茵因性格不合离婚

卢宛茵早于70年代初入行，曾穿梭TVB、丽的电视。卢宛茵于1975年与前TVB新闻主播何巨华结婚，二人育有两子一女，但婚姻维持至1988年结束，有指是因双方性格不合。卢宛茵离婚后母兼父职，独力抚养三名子女长大，为给予仔女优质的教育，曾供养两子到英国完成硕士学位。

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卢宛茵早前现身HOY TV节目《嫲嫲饭饭》，罕有三代同堂亮相。四位孙仔孙女不仅大赞嫲嫲演技精湛，更童言无忌踢爆卢宛茵是「无饭妈妈」。卢宛茵的大仔Albert与细仔Andrew也有现身受访，两兄弟大谈童年时对母亲的印象，指卢宛茵当年为赚钱养家，工作日夜颠倒，无法时刻陪伴仔女，但二人十分体谅母亲的辛劳。

卢宛茵晚年享受凑孙乐

卢宛茵的两子又提到从小拥有极大的自由度，妈妈从不专制管束，让二人能随心所欲地做自己喜欢的事。细仔Andrew表示随著母亲近年逐渐减少幕前工作，反而将更多时间投放在家庭上，不时参与孙儿的学校活动，让全家人都体会到卢宛茵的无私母爱。

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