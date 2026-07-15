施南生离世｜王祖贤晒珍贵合照感激改变一生 凭聂小倩红遍亚洲 施南生紧靠徐克笑得纯真

香港影坛传奇制片人施南生于7月13日在养和医院病逝，享年75岁。消息传出后，大半个娱乐圈陷入深切哀痛，多名电影圈巨星先后发文悼念这位华语电影界的一代铁娘子。当年凭借电影《倩女幽魂》中「聂小倩」一角而红遍全亚洲的「一代女神」王祖贤，今日亦于社交平台小红书上载了一张极具时代意义的珍贵合照，发文悼念这位改变她一生命运的恩师。

王祖贤撰文悼施南生

长居加拿大、久未露面的王祖贤在得知噩耗后悲痛万分。她在小红书上分享了一张集结了她本人、施南生、徐克以及林青霞的绝版大合照，字里行间充满著对施南生无尽的感激与不舍。她深情写道：「当我还是小毛丫头的时候！是您给予我机会，南生，我永远敬爱的姐姐～音容宛在，风范长存。」言语间尽显两人深厚的姊妹情谊与知遇之恩。

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施南生于照片笑得灿烂

从王祖贤分享的珍贵合照中可见，当时的王祖贤与林青霞均处于颜值的巅峰时期，气质出尘、明艳照人。而当时年仅36岁的施南生，则微微侧头靠在徐克身旁，笑得如同小女孩一般纯真灿烂；徐克的右手轻轻搭著她的肩膀，举手投足间尽显对她的疼爱与深情。四人的同框画面，将八、九十年代香港电影黄金岁月的美好瞬间永远定格。

王祖贤执二摊演聂小倩

提到王祖贤与施南生、徐克的深厚渊源，不得不提1987年的经典神作《倩女幽魂》。这部电影不仅是港产片史上无可替代的经典Icon，王祖贤完美塑造出的女鬼「聂小倩」，更让她跃升为亚洲巨星。不过，原来当年徐克心目中「聂小倩」的第一人选并非王祖贤，而是当时红透半边天的日本女星中森明菜。据悉，连戏中出现的聂小倩画像，也是照著中森明菜的模样绘画。

施南生独具慧眼敲定王祖贤

尽管徐克当年盛意拳拳邀请中森明菜参演，但最终仍遭婉拒。在选角重新洗牌之际，最终由徐克和施南生排除万难、独具慧眼，拍板敲定由当时还是「小毛丫头」的王祖贤出演。正是当年施南生给予的这次宝贵机会，造就了影史上最经典的「聂小倩」，彻底改写了王祖贤的一生。斯人已逝，但施南生对电影的热爱与独到眼光，将永远留在影迷与一众巨星的心中。

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