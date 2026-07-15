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郑家成敖嘉年主持生死节目 陈志云立平安纸拣定灵堂相 赞施南生活得精彩

影视圈
更新时间：17:16 2026-07-15 HKT
发布时间：17:16 2026-07-15 HKT

由周大福慈善基金主席及净缘慈善基金项目管理委员会主席郑家成和敖嘉年主持HOY节目《关于•快乐的死亡2》，今日举行传媒午餐，有份担任节目嘉宾陈友、陈志云、导演陈德森及钟表品牌创办人沈慧林等现身出席，更分享对生死的睇法及价值意义。

陈德森曾患严重抑郁有他杀念头

曾两度患上严重抑郁症的导演陈德森，指当时最严重会有自杀念头外，更有他杀的想法，自从有宗教信仰及做慈善工作而走出困境，又指当年金牌经理人陈自强离世，为其头七开派对，并呼吁前来悼念的好友带靓酒到场，皆因陈自强喜欢饮酒，每人有一分钟时间跟陈自强告别，不过岑建勋讲足三分钟都未够。谈到他对生死睇法。

陈德森安排身后事交慈善机构

陈德森坦言已安排身后事交由慈善机构处理，离世后随即火化不会举行殡仪仪式，更邀请了一些律师和医生好友为他举行欢送派对。陈志云则谓自己巳立下平安纸、遗嘱及预设医疗指示，而且挑选了相片，日后在灵堂播放。

陈志云大赞施南生活得精彩 

提到殿堂级电影监制「金牌制片」施南生早前离世，陈德森表示近年不少圈中人离世，包括：陈敏儿、吴文忻、黄大炜等，自己将会去西藏旅行放空，没有设定回程日程，好想活在当下想做就做。陈志云大赞施南生是一位有规律的人，而且活得精彩，又指曾于对谈讲座跟对方谈及婚姻，虽然对方跟徐克婚姻上结束，但两人仍保持友好。另外，提到陈德森正筹备监制新戏《一九四一》，他透露角色和剧本仍在调整中，至于能否明年开拍仍未知，但徐克一早就自荐演黑社会角色。

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