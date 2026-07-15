陈家乐为爱女入学面试劲头痕 英文半桶水被连诗雅逼全英语对答做练习

陈家乐（家乐）今日出席「同心承传·爱满中秋」慈善月饼活动启动礼。他透露，自己人生拍摄的第一个广告，正是今日活动的生油赞助商。当年他仅几岁，在沙田公园玩耍期间，一名广告公司人员将卡片递给家人，想邀请他拍广告，家人起初以为是诈骗未有理会。后来姑姐看到卡片，提议致电查询，相约会面后才发现真有其事。家乐笑言：「所以这个生油品牌便成为了我人生拍摄的第一个广告。现在网上仍能找到这片段，但我就像一个特约演员，广告中讲述多个家庭，我只是其中的一粒豆，很记得当时我围着秋千跑圈。今次可说是再度合作。」

陈家乐新戏挑战从影最难角色

工作方面，家乐开心表示刚完成陈茂贤导演的新戏《1971》，今次饰演的角色是他从影以来最难、最大挑战的一个，与他本人性格相距甚远。他透露花费数月时间准备角色，因戏中有一段舞蹈，对于完全没有跳舞底子的他来说非常困难。完成拍摄后如释重负，而且过程玩得很开心，可说过足戏瘾。

陈家乐激赞老婆连诗雅保养得宜

提到老婆连诗雅与姊妹们黄翠如、陈自瑶的合照被网民指是「最强童颜」，家乐直指老婆不是童颜，只是保养得宜，更笑说：「我也保养得不错！」他认为老婆心境开朗、很少烦恼，被问到是否想说她「冇脑」时？家乐即补充：「不想用这个字，其实我们两公婆都很少去想烦恼事。（做了父母很多烦恼？）都是开心事，不是忧愁什么。」

陈家乐为女儿入学险与老婆吵架

问到近两岁女儿陈星颐（Camila）入学是否带来很多烦恼？家乐表示对女儿入学看得很轻，但坦言因此事与老婆差点吵架：「我是读传统学校，完全不知道与国际学校的分别，原来国际学校入不到会很烦，所以老婆花很多时间做准备。当她收不到回复时，我在她面前说风凉话，态度是入不到这间便入第二间。」

陈家乐自爆英文差被老婆要求全英语对答

家乐透露女儿现时读N班，原来11月需要他亲自到学校面试，他惊讶说：「我真的不知道女儿入学不是女儿面试，而是我要面试。」老婆要求他无论如何也要准备充足，一定要穿西装或斯文打扮，不可短裤拖鞋。他更自爆英文一般，而面试需以英语对答，老婆近日要求他在家中以英文沟通，让脑袋适应，届时转数快一点令英文更流利。被问到老婆可有要求他上堂进修？家乐笑言：「不好啦！这会太刻意，我放松面对，不想给自己压力，只希望小朋友快乐。」

