钟景辉追思会丨纪念册回顾一生 演艺界好友撰文作最后致敬 侄女揭晚年历尽难关：真正的生命战士

「King Sir」钟景辉的「戏剧大师钟景辉追思会」于今日（7月15日）在演艺学院香港赛马会演艺剧院举行。是次追思会以King Sir生前最心爱的戏剧之一、怀尔德（Thornton Wilder）编剧的《小城风光》（Our Town）风格作为主轴，带领出席嘉宾回顾他对戏剧艺术的无私奉献。

侄女钟素珊视钟景辉如慈父

筹委会特制纪念册回顾钟景辉传奇一生。钟景辉自1937年出生，赴美深造后回港引进系统化戏剧训练，创办电视艺训班并担任演艺学院创院院长，培育无数演艺精英。侄女钟素珊视他如慈父，赞其晚年无惧难关是「生命战士」，并会「永远怀念您带著微笑叫我的名字」。杜琪峰、谢君豪、李司棋等多位高徒挚友亦撰文，向这位永远的恩师致以最深敬意。

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筹委会为钟景辉制作了一本纪念册

筹委会为钟景辉制作了一本纪念册，虽然钟景辉已告别人生舞台，但其对香港戏剧界的贡献与春风化雨的教诲，将永载史册。从纪念册中，得以窥见这位巨匠不凡的一生，他不仅是舞台上的巨星，更是无数后辈心中永远的恩师。纪念册图文并茂地回顾了钟景辉的人生旅程。他自1937年出生，少年时代便与戏剧结下不解之缘，其后赴美深造，并将所学倾囊相授，为香港引进现代戏剧的系统化训练。从创办电视台的艺员训练班，到担任香港演艺学院戏剧学院的创院院长，钟景辉一直是拓荒者。他不仅在幕前塑造了无数经典角色，更在幕后培育了几代演艺精英，其影响力遍及整个华语演艺圈，册中满载挚友、学生及家人的真挚怀念。

侄女钟素珊眼中钟景辉早已如慈父般亲切

在侄女钟素珊眼中，钟景辉早已如慈父般亲切，彼此情同父女，钟素珊亦提到钟景辉在晚年经历了数次生命中的惊涛骇浪，每一关都殊不容易：「他展现出无比的坚韧，是一位真正的生命战士。我相信，伯父的这份刚毅都是源于你们每一位以及社会各界对他的支持与关怀。」钟素珊还说：「他常说：『在你有限的生命里如果可以 不断帮助其他人，成就其他人，那你的一生也没有白过，这就是人生的意义。人生的价值。』」在学生心中，钟景辉是严厉与慈爱并存的恩师，其「Drive, Discipline, Diligence, Devotion」的四大精神箴言，成为许多人毕生座右铭。众多演艺界名人，如杜琪峰、谢君豪、毛俊辉、陈国邦、刘兆铭、罗冠兰、蔡和平、李司棋等，撰文追忆与钟景辉的情谊，字里行间流露出对他的无限敬仰与不舍。

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纪念展览有心意卡及收集箱供市民留言悼念

筹委会同时宣布于7月16日（星期四）特别加开一天公众签名活动及纪念展览，现场有多个主题展区，包括「奖项荣誉展览墙」（见证大师一生对剧坛的非凡贡献）、「金句墙」（凝聚King Sir毕生的戏剧智慧）及「纪念墙」（供公众遥寄思念）。展览更精心重现《小城风光》及《相约星期二》等殿堂级名作的戏剧氛围，并展出King Sir的珍贵舞台服装。现场亦备有心意卡及收集箱，供市民留言悼念。