钟景辉追思会｜张达明坐轮椅到场  身形比4月时更瘦削  健康状况再惹关注

人称「King Sir」的香港戏剧大师钟景辉于今年6月3日安详离世，享年89岁。为共同缅怀这位一代宗师，「戏剧大师钟景辉追思会」今日（15日）于香港演艺学院隆重举行，众多演艺界好友及后辈纷纷到场，作最后致敬。在众多送别者中，62岁男星张达明的出现，格外引起传媒关注。

张达明坐轮椅悼钟景辉

张达明今日身穿黑色恤衫，头戴一顶灰色帽子，并以口罩遮盖大半张脸，由一名女性工作人员推著轮椅进入会场。他全程表情严肃，并未停下脚步接受访问或让传媒拍照。虽然帽子已拉得极低，但仍可见其身形比今年4月与吴镇宇、黄子华等好友聚会时更为瘦削，憔悴的模样让外界再度担忧其健康状况。

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张达明曾患鼻咽癌

张达明的人生可谓历尽高低起伏。2011年，他不幸确诊第三期鼻咽癌，在演艺事业如日中天之时被迫停工。虽然连串的化疗与电疗最终助他成功战胜癌魔，却也留下了严重的后遗症。化疗导致他体内重金属「铂金」含量超标63倍，引发严重中毒，神经系统受损，四肢长期麻痺，活动能力大不如前。

张达明2016年离婚

病魔的折磨未有击垮他，但婚姻却亮起红灯。2016年，张达明宣布与结婚15载的妻子何念慈离婚，为其艰辛的抗癌路再添一重打击。然而，生性乐观的张达明并未放弃，康复后积极透过行山等运动锻炼身体，更在好友周润发的陪伴下重拾健康。近年，他亦重投演艺事业，并在2020年凭电影《麦路人》中精湛的演出，勇夺香港电影金像奖「最佳男配角」，演技实力再获肯定。

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