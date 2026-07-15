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非份之罪丨吴伟豪孖胡敏芝接棒压力大 首度挑战「渣男」 大呼过瘾：冇包袱放手做

影视圈
更新时间：16:15 2026-07-15 HKT
发布时间：16:15 2026-07-15 HKT

吴伟豪与胡敏芝等今日冒雨到观塘街头宣传TVB热播剧集《非份之罪》之新单元「危险游戏」，与粉丝玩游戏并宣布上周最高收视达21.3点（137万观众）。二人受访表示，感谢观众风雨不改到现场支持他们，对于吴启华及陈炜主演的首两个单元获好成绩，接棒的二人笑言对收视有压力，特别是收到公司通知收视一周比一周好，希望不会因他们的单元而有下降，可以节节上升。

胡敏芝自认钟意坏男人

吴伟豪首次为剧集演奸角，他笑言想继续演奸人，没有所谓，因自己只是演员所以不会有包袱，「演奸角就是没有任何顾虑，可以放手好好发挥地去做。」问胡敏芝可觉得吴伟豪奸？她笑指其角色真的很坏，但现实中他非常正派，剧中因喜欢他这个坏男人而被利用，问现实同样喜欢坏男人？她笑言是，因坏男人有种吸引力，但不一定要做坏事，外表很坏但内心善良最吸引，问可有被坏男人欺负的遭遇？她拒谈感情生活笑言只讲剧集。

吴伟豪预告《爱·回家》大结局有彩蛋

吴伟豪谈到《爱·回家之开心速递》全剧杀青，他表示已全剧完成拍摄，但未知何时正式播大结局，日前更为剧集录歌，预告大结局有彩蛋，又透露大结局拍摄当日有人喊，但不是他。问唱歌可难到他？他笑言不困难，但因为唱RAP而紧张，至于参与录音的名单在网上流出，当中有不少主演不在名单中，引起网民讨论，吴伟豪称剧组太多人，所以未必都参与到，「但据我所知是大家都有份，到时都好多人唱，很墟冚，大家都喺度。」至于大结局剧情可有已「离家」的成员参与？吴伟豪指据他所知是没有。

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